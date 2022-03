Opinie: ‘We waren zo blij met Pride. Moet ik nu terug de kast in?’

Feestvierende toeschouwers tijdens de botenparade in Amsterdam. Beeld ANP / ANP

Wat hebben wij met elkaar, de community en de Amsterdammers, een prachtige tijd gehad met de Amsterdam Pride. Precies zoals de bedoeling was, gebeurde het: met elkaar de vrijheid vieren. Hoe grootser, hoe leuker en hoe gezelliger. En het gebeurde met alle mensen tezamen: dik en dun, jong en oud, zwart en wit, arm en rijk, alle genderdiversiteit: we vormden eenheid.

Het lukte. We waren zo blij, zo gay! Maar altijd lag er wel iemand om de hoek te gluren: ik noem ze ‘de linkse rakkers’. Hun gedachte was: hoe kunnen wij die succesvolle Pride de nek omdraaien, met ál dat geld dat daarin omgaat? Zij vinden dat we, zoals overal in de wereld, terug moeten naar eenheidsworst. Samen met alle regenboogkleuren de stad in en achter een spandoek aanlopen. Met tekst: Wij willen vrijheid!

Ziet u de nieuwe Pride al voor u? Om te beginnen stel ik aan de deelnemers van de klankbordgroep en de Gemeente Amsterdam voor dat zij vragen alle witte mannen thuis te blijven. De gemeente vindt dat nieuwe idee geweldig. Er is uiteraard geen botenparade meer, maar we mogen uit de ramen zwaaien met regenboogvlaggetjes. De feesten vervangen we met workshops en praatgroepen op verschillende pleinen, vooral in de wijken van Amsterdam en absoluut niet in het centrum.

Het voelt voor mij alsof ik terug de kast in moet…

Mieke Martelhoff, Amsterdam (voormalig bestuurslid GBA, ambassadeur van de Amsterdam Pride en voormalig eigenaar bar Vivelavie)