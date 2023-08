Opinie: ‘We moeten onze privacy beschermen, juist ook met het oog op de ongewisse toekomst’

Beeld Vincent Spiering

‘We moeten onze privacy beschermen, juist ook met het oog op de ongewisse toekomst’

We zijn weer een ernstige privacyschending vanuit de overheid rijker: het UWV verzamelde illegaal gegevens van uitkeringsgerechtigden en hield zo mensen die vaak al op een dieptepunt zaten onterecht in de gaten. De organisatie wist al jaren dat ze de wet overtrad, maar negeerde meerdere waarschuwingen van de toezichthouder.

Als je de reacties op deze nieuwsartikelen leest, zie je vaker dan eens de mening dat de overheid dat gewoon mag te doen. Ze houden immers alleen maar in de gaten waar het overheidsgeld naartoe gaat, toch?

Met dit soort standpunten zien we het belang van privacywetgeving, en het tekort aan waarde dat sommige burgers aan privacy geven. Ik zou zelf denken dat een harde hand en een streng oog niet de manier zijn om burgers te helpen die het moeilijk hebben. Zeker omdat de cijfers ook laten zien dat uitkeringsfraude maar minimaal voorkomt.

Los daarvan heb je niet ineens minder recht op privacy als je het even moeilijk hebt. Ik heb zelf ook weleens bij de UWV en de bijstand moeten aankloppen, en dat proces an sich is al lastig genoeg zonder semi-publiekelijk als minder behandeld te worden. Want dat is uiteindelijk waar het om draait: als je iemands rechten afneemt, behandel je die persoon als minder. Terwijl we in Nederland juist trots horen te zijn op het idee dat we allemaal gelijk.

Wellicht zit het probleem hem dan ook meer in het feit dat sommige Nederlanders niet precies weten wat privacy betekent en welke precedent er wordt geschapen als we het recht op privacy gaan inperken. Dat klinkt al snel als een slippery slope-argument, maar als een overheidsinstantie nu al volgt waar mensen zijn, kunnen we best vrezen voor wat een overheid met die informatie zou kunnen doen. Er moet maar net een regering zitten die het bijvoorbeeld niet oké vindt dat iemand naar een antimonarchieprotest gaat, of dat een stel swingers naar bepaalde feestjes gaat.

Ik ben niet bang dat een van die situaties zich snel gaat voordoen. Maar bedenk je wat iemand, niet eens per se de overheid, zou kunnen doen met de verzamelde informatie. Daarom is privacy zo belangrijk: niet per se voor de situatie nu, maar juist in een slechtere situatie, waarin iemand wel iets met die informatie wil doen. Daarom moeten we privacy als een van onze belangrijkste rechten zien en niet als een tweederangs recht.

Nordin Kole, Breda

‘De meest geslaagde column was van Naya Komproe’

De column van Naya Komproe: Iemand die nadenkt over de rol(len) die zij speelt en waarom ze dat doet. De enige harde opmerking maakt ze over zichzelf, wanneer zij zich het verkaasde zwarte meisje noemt. Voor mij voorlopig de meest geslaagde column van het Parool Columnfestival.

Bram Wiertz, Amsterdam

‘Wonen is een recht, handel daar dan ook naar’

Nada Benic is eigenaar van een wijnbar in Amsterdam maar leeft al jaren uit een rugzak omdat ze geen betaalbare woonruimte kan vinden (Het Parool, 3 augustus). Ik schrik ervan dat zij zelfs reageert op kamers van 5m2 die voor 1000 euro worden aangeboden. Voor 125 euro per maand kun je 5m2 opslagruimte huren om je spullen op te slaan, maar daar kan en mag je niet permanent verblijven.

Tot en met zondag was de Pride en de meeste politieke partijen verkondigden dat iedereen ongeacht kleur, voorkeur of geslacht zichzelf moet kunnen zijn. Maar kun je wel vrij zijn in een wereld waar kapitaal heerst en je geen betaalbare woonruimte kunt vinden om je leven op te bouwen?

Pas als dat is opgelost kan vrijheid ook écht bestaan in plaats van als loze kreet door politieke partijen. Niet alleen kunnen zijn wie je bent is een recht maar wonen is dat ook.

Ilona Dekker, Nieuwegein