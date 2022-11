Opinie: ‘We moeten ons nú gaan voorbereiden op meters zeespiegelstijging’

Koningstij, bijzonder hoog springtij, in januari 2022 in Mill Valley in Californië. Beeld JOSH EDELSON/AFP

Vorige week begon de 27ste vergadering van Partijen bij het Klimaatverdrag; eind deze week zullen regeringsleiders – het klimaatorkest – bijeenkomen om overeengekomen aanpassingen van het Klimaatverdrag te formaliseren. De nadruk zal wederom liggen op CO 2 -emissies, want als deze emissies niet radicaal verminderen, zal de opwarming van de aarde niet beperkt blijven tot 2 graden, laat staan 1,5.

Ik heb eerder het beperken van de temperatuurstijging tot minder dan 3 graden tot onhaalbaar bestempeld en hoewel de emissies sindsdien zijn toegenomen, is het orkest weer bijeengekomen om hetzelfde deuntje te spelen. Dat moet nu echt stoppen. Het orkest moet met ons de reddingboten in om te redden wat er te redden valt.

Wat mij betreft betekent dat het verleggen van de focus van emissiereductie naar aanpassingen (‘adaptatie’). De roep om adaptatie is overigens reeds duidelijker te horen. Maar daarbij lijken de beslissers in een spagaat te komen, omdat ze emissiereductiedoelstellingen niet loslaten. En er zijn drie redenen om dat wel te doen.

Autocratische regimes

Ten eerste zijn 30 jaar emissiereductiedoelstellingen gepaard gegaan met 30 jaar emissietoenames. Het eerste IPCC-rapport verscheen in 1990 en het mondiale Klimaatverdrag in 1992. Sindsdien zijn de CO 2- emissies met 60 procent gestegen. Weliswaar is de groei het laatste decennium afgenomen, maar het is nog steeds groei van zo’n procent per jaar.

Kijken we dichter bij huis, dan zien we dat de EU het goed doet (minus 25 procent). Zoomen we uit, dan zien we dat daar waar China in 1990 zo’n 35 procent minder uitstootte dan de EU, China inmiddels vier keer zoveel uit als de EU (+ 300 procent). Kortom, alle door de door de EU gerealiseerde emissiereducties vallen in het niet bij de emissietoenames van China. Anders gezegd: van de 25 procent die wij hier gerealiseerd hebben, gaan wij qua klimaatverandering niks merken.

Een tweede punt betreft de afnemende politieke stabiliteit in de wereld. Daar waar klimaatbeleid in de beginjaren samenging met regeringsleiders die elkaar de hand reikten, is sinds begin vorig decennium eerder sprake van toegekeerde ruggen, zowel binnen landen als tussen landen.

Deze ontwikkeling gaat gepaard met veronachtzaming van de CO 2 -doelen. Het is moeilijk voorstelbaar dat deze situatie zich de komende decennia ten goede keert, zeker waar het gaat om grote uitstoters met autocratische regimes als China en Rusland of met sterk polariserende samenlevingen zoals de VS, de EU en India.

Het is naïef om te denken dat de gesignaleerde ontwikkeling gepaard kan gaan met de benodigde emissiereducties, waarvan de realisatie immers internationale solidariteit vereist. Ik voorzie veeleer terugtrekkingen uit het Klimaatverdrag, waarbij ik ook torpedering van de plannen van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, door EU-lidstaten niet uitsluit. Ook om deze reden zou de nadruk moeten komen te liggen op adaptatiemaatregelen. Daar zal makkelijker overeenstemming over te bereiken zijn omdat die het directe eigenbelang raken.

Hogere zeespiegel

Tot slot is er weinig aandacht voor de tijd die gemoeid is met de (infra)structurele aanpassingen die nodig zijn om klimaatverandering te accommoderen, zoals het aanpassen van dijken, van het wegen- en spoornet en van bebouwing. Bij aanpassingen van de infrastructuur moet men immers eerder denken aan doorlooptijden van een eeuw dan van een decennium, waarbij het feit dat we moeten anticiperen op een onzekere toekomst niet zal helpen. Met het blijven inzetten op emissiereductiedoelstellingen verliezen we kostbare tijd die benodigd is voor de noodzakelijke aanpassingen.

Bij dit alles haalt de werkelijkheid ons in. Daar waar de eerste KNMI-klimaatscenario’s midden jaren negentig spraken over een maximale zeespiegelstijging van 95 cm in 2100, is inmiddels 2 meter niet onmogelijk. Daarbij is de focus op 2100 juist bij lager liggende landen misleidend. Omdat de zeespiegel veel trager reageert op veranderingen in broeikasgasemissies dan temperatuur, zal zeespiegelstijging ons nog eeuwenlang teisteren, zelfs bij sterk afnemende emissies.

De uiteindelijke stijging van de zeespiegel is lastig te berekenen, maar het mag veelzeggend zijn dat het onlangs door onderzoeksinstituut Deltares gehanteerde getal van 2,5 meter stijging per graad opwarming verreweg het laagste is dat ik ben tegengekomen. We moeten ons beeld van een metertje stijging in 2100 dus bijstellen tot meters na 2100. Werk aan de winkel!

Het worden spannende weken en er zal Egypte veel aan gelegen zijn deze klimaattop tot een succes te maken. Het is moeilijk voorstelbaar dat het doel van 2 graden temperatuurstijging verlaten zal worden, maar als het doel van 1,5 graden wordt ingewisseld voor het doel om het adaptatiefonds van de VN uit te breiden qua financiering en begunstigden, gaat bij mij de vlag uit. En mag het klimaatorkest nog wel een tijdje doorspelen.