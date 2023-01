Opinie: ‘We moeten nu bewust kiezen wat we tegen vergrijzing doen’

Vergrijzing zou geen probleem zijn. Inmiddels weten we wel beter. Beeld Arenda Oomen/ANP

In bijna alle sectoren zijn personeelstekorten. De economie krimpt en de werkloosheid lijkt verder af te nemen. Deze combinatie lokt terughoudendheid uit bij werkgevers. Even geen personeel aannemen of alleen werken met zzp’ers lijkt de oplossing. Bij een recessie dreigt verwaarlozing van het vergrijzingsvraagstuk, maar bij een aantrekkende economie zal de personeelsschaarste verder toenemen. Maatschappelijk cruciale functies zoals het onderwijs en de gezondheidszorg komen dan nog verder onder druk te staan.

De gevolgen van vergrijzing voor de arbeidsmarkt werden in de jaren tachtig al gesignaleerd. Toch lijken veel werkgevers het tekort te typeren als een ontwikkeling die ze niet hebben zien aankomen. Ook de politiek lijkt het effect van vergrijzing te onderschatten. Met enkele noodvoorstellen probeert die de huidige tekorten te bestrijden. Bij de politiek en bij een groot deel van de werkgevers ontbreekt het aan een langetermijnvisie en -strategie op het vergrijzingsvraagstuk. De arbeidsmarkt, de gezondheidszorg en de sociale zekerheid komen onder druk.

Technologie

Door een aantal economische recessies sinds de jaren tachtig en de daaraan gerelateerde werkloosheid en het verlangen naar meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt is het vergrijzingsvraagstuk verwaarloosd. Werkgevers hebben de groeivraag en natuurlijke uitstroom van werknemers geprobeerd te compenseren met de inzet van tijdelijke krachten en de inzet van technologie. Werkgevers overschatten de snelheid waarmee die arbeid vervangt en kan vervangen. Vanaf de introductie van de computer vertellen we elkaar het verhaal dat technologie de arbeidsmarkt overneemt. Zo zou de zorgrobot verlossing brengen in de zorg. Vergrijzing zou geen probleem zijn. Inmiddels weten we wel beter.

Overheid en werkgevers zijn voornamelijk bezig met het realiseren van meer economische groei. Meer groei vraagt om meer arbeidscapaciteit. Gegeven de beschikbare beroepsbevolking kunnen we de economische groei, de groeiambities en de gewenste transities niet allemaal waarmaken. De onverwachte bevolkingsgroei van 2022 gaat het verschil ook niet maken. Ook maatregelen zoals een verhoogde pensioenleeftijd, voltijdbonussen, volledig benutten van het arbeidspotentieel en gratis kinderopvang, hebben een marginaal effect op de groeiambities. Deze maatregelen die de arbeidsparticipatiegraad moeten verhogen, hebben ook gevolgen. Ze zetten de deur verder open voor intensivering van werk, meer onbalans tussen werk en privé, hogere werkdruk en een hoger ziekteverzuim.

Participatiegraad

Het optrekken van de participatiegraad vraagt daarnaast om ingrijpende veranderingen in publieke voorzieningen zoals de zorg en het onderwijs, inclusief ingrijpende maatregelen in het sociale zekerheidsstelsel en in het bijzonder de Participatiewet. Maatregelen waarin de menselijke maat nog harder nodig zal zijn, omdat het verhogen van de participatiegraad meer zal vragen van de kwetsbaarsten in onze samenleving.

Het vergrijzingsvraagstuk vraagt om kwaliteit en innovatie, en niet om kwantiteit en hetzelfde blijven doen. Het vraagt om een economie waarin de allocatie van middelen en mensen gebaseerd is op het algemeen maatschappelijk nut. Opgeven van diensten en goederen met een gering maatschappelijk nut voor diensten en goederen met een hoog maatschappelijk nut hoort daarbij. Nederland kent genoeg organisaties die het milieu zwaar vervuilen, cruciale maatschappelijke functie missen en onfatsoenlijk werk bieden. Een weg vooruit is die organisaties gecontroleerd laten krimpen en zorgen dat andere organisaties in die sectoren zich focussen op kwaliteit en innovatie.

Consuminderen

Het vergrijzingsvraagstuk is voor werkgevers een kans om steviger in te zetten op innovatie en kwaliteit die past bij het milieu, de samenleving en de mens. Vergrijzing vraagt van ons allemaal een andere kijk op producten, diensten, arbeid, samenleving en het eigenbelang. Het vraagt om een fundamentele gedragsverandering waarin consuminderen en maatschappelijk nut voorop staan. Van de politiek vraagt het vergrijzingsvraagstuk om duidelijke en heldere keuzes. Krimpscenario’s horen bij die keuzes.

Vooruitschuiven van het vergrijzingsvraagstuk is geen optie, als verval van maatschappelijk cruciale functies zoals het onderwijs, de gezondheidzorg en het rechtssysteem ook geen optie is. Berusting is een optie, als we als samenleving de consequenties accepteren. Eredivisie zonder publiek, onbevoegde leerkrachten, vervallen rechtszaken en zorgverschraling geven een inkijkje in die toekomst. Als we nu bewust kiezen overkomt het ons niet.

Dr. Hafid Ballafkih is lector Arbeid en Human Capital in Transitie aan de Hogeschool van Amsterdam. Met zijn lectoraat doet hij onderzoek naar arbeidsmarkt gerelateerde onderwerpen.

