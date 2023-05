Opinie: ‘We moeten juist goed luisteren naar de grote boze wolf en zijn klimaatboodschap’

De wolf is onderdeel van een systeem dat de opwarming van de aarde tempert. Het aanwakkeren van wolvenangst, zoals door de BBB, is dan ook klimaatontkenningspolitiek, vindt onderzoeker Yarin Eski.

De lijsttrekker van de BBB Gelderland, Rik Loeters, zei onlangs tijdens een toespraak: “Zijn er hier ook jagers in de zaal? […] Zodra de wolf een landbouw- of hobbydier aanvalt – en laten we hopen dat het daarbij blijft – zijn wij van mening dat er direct de nodige maatregelen genomen moeten worden. En dan praten we niet over paintballballetjes”.

Kennelijk was de zaal, die gevuld was met BBB’ers, vol lof over Loeters’ uitspraak. De wolvenangst van de BBB zal wel resoneren, gelet op de ervaren frustratie van veehouders rondom de groeiende groep wolven die het vee bedreigt.

Bij mij schoten Loeters’ uitspraken in het verkeerde keelgat. De wolf is namelijk mijn lievelingsdier. Sinds Roodkapje heb ik me al verwonderd over het beest, alsook over de demonisering van het groepsdier. Niet zozeer wie, maar waarom zijn we bang voor de boze wolf, vroeg ik me altijd af.

En nu weer: waarom is de BBB nou zo bang voor de wolf?

Wolf is een sociaal dier

Misschien wist u dit nog niet, maar de wolf staat bekend om zijn beschermende groepsgedrag en -mentaliteit. Een wolvenroedel is te zien als een complexe sociale eenheid, bestaande uit ouders, nakomelingen, broers, zussen, tantes, ooms en soms ook wolven van andere roedels.

Het in stand houden van orde en samenhang is de hoofdtaak van de alfamannetje en -vrouwtje, die ook wel bekend staan als het fokpaar. Zij vormen de lijm de die roedel bij elkaar houdt. Als een van hen wegvalt, is dat desastreus voor de algehele groepscohesie (zie bijvoorbeeld dit onderzoek in de Canadian Journal of Zoology).

Als een wolf afgeschoten gaat worden, moet dus goed worden nagedacht over wie de jagers voor zich hebben en dient er een afgewogen beslissing te volgen om een wolf om te brengen. Je zou zomaar eens een hele roedel kunnen lamleggen.

Maar mijn zorg zit eigenlijk nog dieper. Het willen beheersen van de wolvenpopulatie in Nederland en elders in Europa (waaronder in Duitsland en Zweden in het bijzonder) raakt namelijk aan iets veel existentiëlers.

Onderzoek toont aan dat populatiekrimp van belangrijke roofdieren, zoals wolven maar ook beren bijvoorbeeld, kan leiden tot ongecontroleerde groei van planteneters. Dat kan weer leiden tot overbegrazing en uiteindelijk een verminderd vermogen van ecosystemen om koolstof op te nemen.

Professor Oswald Schmitz van de Yale School for the Environment beweert dat het herstellen van roofdierpopulaties – het herwilderen – daarom een serieuze gamechanger kan zijn voor het klimaat, aangezien de koolstofopname met 1,5 tot 12,5 keer (in sommige gevallen meer) vergroot zou kunnen worden in ecosystemen overal ter wereld.

Ordinair uitbuiten van onzekerheid

Kortom, door actief de populatiekrimp van de wolf toe te juichen en te promoten het dier ‘on sight’ af te schieten, lijkt de BBB wederom lak te hebben aan niet alleen Europese regelgeving; belangrijker nog, ook lak aan de alarmerende opwarming van de aarde. Het politiseren door de BBB van lupofobie – wolvenangst, soms ook wel het Roodkapjesyndroom genoemd – is in dat opzicht niet meer dan weer een ordinair uitbuiten van de onzekerheid van een grote groep geldwolven, namelijk agrarische ondernemers die niet willen vergroenen.

De wolf is in zekere zin niet meer dan de brenger van een lastige boodschap, namelijk dat we niet schaapachtig moeten blijven kijken naar onze agrarische sector en het maatschappelijke consumentisme van vlees en melkproducten. Ofwel, don’t shoot the messenger. En luister naar de boodschap.

Daar waar Roodkapje streng werd toegesproken om rechtdoor te lopen en niet van het pad af te gaan om naar vogeltjes te luisteren of om bloemen te plukken, want dan zou ze weleens in het bos kunnen verdwalen en de grote boze wolf tegenkomen, hoop ik dat wij juist wel naar de natuur gaan luisteren. Die vertelt ons namelijk via de veranderlijke aanwezigheid van allerlei dieren en planten dat ze aan het lijden is en dat ze probeert het op te lossen (ook voor de mens). Zij is niet bang voor de grote boze wolf, maar voor ons.