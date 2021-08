Opinie: ‘We moeten in gesprek met de Taliban om kinderen te beschermen’

Meisjes op school in Herat. Er circuleren berichten dat de Taliban meisjes vanaf hun 13de onderwijs willen verbieden. Beeld AFP

Dat waar men al maanden voor waarschuwde, is gebeurd: de Taliban hebben Afghanistan overgenomen. Niet omdat grote delen van de Afghaanse bevolking sympathiseren met de Taliban, zoals in de Nederlandse pers wordt geopperd (ook door een gebrek aan Afghaans-Nederlands perspectief in de media), maar omdat het Afghaanse leger de opdracht had gekregen om hun wapens neer te leggen en geen weerstand te bieden. Er zou een ‘vreedzame deal’ zijn gesloten.

Op dit moment zijn de Taliban bezig Afghanistan volledig te destabiliseren en hebben de Taliban de gevangenissen opengesteld en daarmee alle misdadigers, verkrachters en geweldplegers vrijgelaten.

Dit baart veel zorgen. In een land waar wanorde heerst vallen namelijk de kwetsbaarsten in de samenleving als eerste ten prooi aan misdadigers. Hierdoor lopen kinderen op dit moment groot gevaar in Afghanistan.

Er duiken video’s op waarin jonge kinderen schreeuwend en tegenstribbelend voor de ogen van hun machteloze ouders meegenomen worden door onbekende mannen. Ook zijn er veel gevallen bekend van verkrachting van kinderen in vluchtelingenkampen.

De internationale gemeenschap is inmiddels voorzichtig aan het nadenken over hoe er gesprekken met de Taliban gevoerd moeten worden. Met pijn in mijn hart kom ik tot de conclusie dat we inderdaad genoodzaakt zijn met deze groep in gesprek te gaan, om de Afghaanse kinderen te beschermen.

Onderdak en veiligheid

Want, laten we de internationale relaties eens onder de loep nemen. Afghanistan is afhankelijk van Europa en overige mogendheden. De Taliban weten dit en hebben inmiddels meerdere malen aangegeven geen antiwesters sentiment te hebben en juist open te staan voor diplomatieke banden om de Afghaanse economie te herstellen.

Dit biedt een opening voor het Westen om voorwaarden te stellen. De belangrijkste voorwaarde die gesteld moet worden is de grondwettelijke bescherming van kinderen en het bieden van onderdak, veiligheid en eten voor ontheemde kinderen.

Concreet moet worden afgedwongen dat kinderen beschermd worden tegen seksuele uitbuiting, verkrachting, geweld en dwang.

Kinderprostitutie en seksuele slavernij zijn in dit land diepgeworteld door een jarenlang gebrek aan een goed functionerend rechtssysteem. Met name het fenomeen bacha bazi waarbij jonge jongens worden ontvoerd en/of ‘opgekocht’ tegen hoge sommen geld, als meisjes verkleed getraind worden om voor mannen te dansen en verkracht worden, moet grondwettelijk verboden worden.

Als de Taliban écht vanuit de sharia willen opereren dan zijn ze genoodzaakt om uitbuiting van kinderen grondwettelijk te verbieden. Zeker wanneer er internationaal pressie wordt uitgeoefend.

Naast bescherming voor kinderen moet er een daadwerkelijk juridisch strafsysteem worden geëist, zodat bij schendingen van kinderrechten de dader ook gestraft kan worden. Aan de internationale gemeenschap de taak sancties op te leggen wanneer dat niet gebeurt.

Onderwijs voor jongens en meisjes

Ten tweede moeten we als internationale gemeenschap eisen dat kinderen tot 18 jaar het recht moeten krijgen onderwijs te volgen, jongens en meisjes. Nu circuleren berichten dat de Taliban meisjes vanaf hun 13de onderwijs willen verbieden. Zolang de bescherming van onderwijs niet in de grondwet wordt opgenomen kunnen en mogen we deze regering op geen enkele wijze formeel erkennen – laat staan ermee samenwerken. Het is onze morele plicht om het Afghaanse kinderrecht op onderwijs te waarborgen en de Taliban onder druk te zetten dit toe te geven.

Tot slot moeten we als internationale gemeenschap eisen dat de huwbare leeftijd wordt vastgesteld op 18 jaar. Dat was vorige regering niet gelukt. Huwelijksdwang is een hardnekkig probleem dat voortkomt uit armoede. Vaak geven ouders met name jonge meisjes weg aan oudere mannen zodat ze in ieder geval onderdak en eten hebben. Soms als tweede, derde en of vierde vrouw. Dit staat haaks op hun recht op zelfbeschikking.

Met deze harde voorwaarden op tafel moeten we in gesprek gaan. In gesprek gaan met de Taliban betekent nog niet dat ze erkend worden als formele machtshebbers en vertegenwoordigers van het Afghaanse volk. Het is wel de manier om de rechten van de kinderen en jongvolwassenen te beschermen en grondwettelijk te waarborgen. We moeten als internationale gemeenschap onze machtspositie inzetten waar die het hardst nodig is, en de kwetsbaarste Afghanen in bescherming nemen.