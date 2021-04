Opinie: ‘We moeten het ongemak van een yoghurtpak zonder dop omarmen’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Scheldwoorden ontglippen me wanneer ik de vouwbare schenkopening van het pak yoghurt dichtvouw en een dikke klodder yoghurt zich door de opening heen perst om vervolgens langs het pak naar beneden te druipen. Campina heeft de plastic doppen van de pakken zuivel laten verdwijnen. Nu krijg ik het pak niet meer direct open, of er ontsnapt wat yoghurt, die ik met een luid hoorbare, theatrale zucht opveeg met een doekje.

De ‘vernieuwde’ verpakking zal voor veel mensen als vanouds voelen. Immers: zo zagen de pakken zuivel er vijftien jaar geleden ook uit, totdat bedacht werd dat een plastic dop praktischer was. Dan kon je de pakken namelijk ook horizontaal in de koelkast leggen. Belangrijk.

Campina doet dus de plastic dop in de ban, en daarmee een duit in het duurzaamheidszakje. Terug in de tijd blijkt plots een vooruitstrevend idee.

Niet iedereen is blij met de vouwbare schenkopening. ‘Die smotsige restjes vla aan de rand van ‘het ruitje’ heb ik niet gemist hoor,’ schrijft iemand op een forum. We ervaren ongemak, en dat is iets wat mensen het liefst niét ervaren.

Inherent aan het menselijk bestaan lijkt, met een blik op de geschiedenis en onze biologie, de wilskracht om te blijven innoveren. Zo veel mogelijk deugd, voor zo min mogelijk moeite. Die innovatiedrang heeft ons veel opgeleverd, maar we zijn onszelf inmiddels keihard voorbijgerend.

De Noorse Antropoloog Thomas Hylland Eriksen heeft het over ‘oververhittingseffecten’. De negatieve en vaak onbedoelde gevolgen van de menselijke innovatiedrang dreigen meer merkbaar te worden dan het aanvankelijke doel van die innovatie, stelt hij. We willen verder groeien, nóg efficiënter zijn, maar we overstijgen daarmee de capaciteit van de planeet. Als de visvangst tegenvalt, komt dat niet doordat er te weinig vissersboten zijn, maar doordat wij de oceanen hebben leeggevist.

Hetzelfde principe geldt voor het verdwijnen van de plastic dop. We ervaren er ongemak door, maar de plastic soep in de oceaan is nog veel ongemakkelijker. En daarbij: ons kleine ongemak wordt groot gemak op de lange termijn.

Het is nu een kwestie van het kleine ongemak omarmen. En dat is lastig, want dat kleine ongemak voelen we nú, terwijl het grote ongemak nog zo ver weg lijkt. We zullen onze biologisch ingebouwde gemakzucht met de rede een stukje opzij moeten schuiven. Het een toeschouwersstoel geven, maar even geen spreekrecht.

Ik kijk reikhalzend uit naar een toekomst waarin de plastic dop niet terugkeert op het pak yoghurt. Zélfs niet wanneer dat betekent dat ik elke ochtend scheldend een klodder yoghurt van het pak moet vegen, alvorens ik rustig kan ontbijten.

Mirthe Westrik, Amsterdam