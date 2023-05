Opinie: ‘We moeten de risico’s van kunstmatige intelligentie snel inperken’

Een ­bezoeker van het Museum Kunst­palast in Dusseldorf bekijkt een kunst­werk dat is gemaakt met kunst­matige intel­ligentie. Beeld Martin Meissner/AP Photo

Relatief overzichtelijke technologie had in het voorbije decennium al ingrijpende gevolgen. Algoritmes van Facebook worden medeverantwoordelijk gehouden voor de genocide op de Rohingya uit Myanmar, bijvoorbeeld. Recent beroofde een Belgische man zich van het leven na gesprekken met een AI-chatbot.

Of het nu gaat over racistische, seksistische en discriminatoire algoritmes of over de impact van sociale media en de manier waarop bots en trollen misinformatie verspreiden, vaststaat dat de macht lange tijd exclusief bij Big Tech lag. Silicon Valley bepaalde de koers, politiek en publiek hobbelden er onbevangen achteraan. Laten we dat met de existentiële risico’s van AI niet wéér doen.

Grote risico’s

Recente AI, zoals GPT-4 van het bedrijf OpenAI, komt volgens experts al dicht bij wat wij als mensen kunnen. Die ontwikkeling opent de deur voor vele risico’s. Zo’n AI kan zichzelf bijvoorbeeld toegang verschaffen tot hardware die is aangesloten op internet. Een dergelijk AI-model kan zichzelf economische middelen verschaffen, onder meer door online te handelen, en het kan deze middelen gebruiken om invloed te kopen.

Of het kan mensen overtuigen om dingen te doen die tegen hun eigen belang ingaan, bijvoorbeeld via sociale media of met deepfake-video’s. Yuval Noah Harari schreef recent over zulke AI-storytelling in The Economist: “Mensen kunnen hele oorlogen voeren, anderen doden en bereid zijn zelf gedood te worden, vanwege hun geloof in de één of andere illusie. (...) Als we niet oppassen, kunnen we vast komen te zitten achter een gordijn van illusies, dat we niet zouden kunnen wegrukken – of zelfs maar beseffen dat het er is.”

In een recente peiling onder AI-onderzoekers geeft 48 procent van de respondenten aan dat er een kans van minimaal 10 procent bestaat op een ‘extreem slechte uitkomst’, zoals menselijk uitsterven, wanneer AI menselijk niveau bereikt. Ook OpenAI zelf noemt AI van menselijk niveau een ‘existentieel risico’.

Bewustzijn broodnodig

Elke crisis heeft zijn sceptici. De klimaatcrisis werd decennia ontkend. Covid werd, voordat ook in Nederland de ic’s overstroomden, door redelijk ogende mensen afgedaan als een flinke griep, waar ons zorgsysteem ons tegen zou beschermen. Nu zijn er sceptici over AI als existentieel risico. Geoffrey Hinton, ‘the godfather of AI’, die dinsdag bekendmaakte weg te gaan bij Google, is lang niet de enige expert die waarschuwt voor de oncontroleerbaarheid van kunstmatige intelligentie. Wanneer schakelen we nou eens door naar voorkomen in plaats van genezen?

Bewustzijn creëren over existentiële risico’s van AI is geen bangmakerij, het is broodnodig. Pas als we de risico’s zien, kunnen we werken aan oplossingen. Nederland maakt niet de leidende AI, maar we hebben wel degelijk mogelijkheden om de risico’s te verminderen.

Meer onderzoek

We moeten om te beginnen de discussie open en volledig voeren. Als Kamerleden, of bijvoorbeeld premier Rutte, op korte termijn hun bezorgdheid uitspreken, heeft dat internationaal impact. Verder moeten we onderzoek doen naar manieren om AI veilig te ontwikkelen, zogenoemd AI Safety-onderzoek. Het is hoopvol dat de Tweede Kamer recent een motie hiertoe van D66 heeft aangenomen.

Wereldwijd werken er slechts zo’n driehonderd onderzoekers aan AI Safety en existentieel risico. Zelfs een klein land als Nederland kan dit aantal eenvoudig verdubbelen. We kunnen dan onderzoeken welke regulering kan afdwingen dat er geen AI-modellen getraind worden die krachtiger zijn dan GPT-4, zolang niet onomstotelijk vaststaat dat de risico’s beheersbaar zijn. Ten slotte zouden we, samen met de EU, een bemiddelingsrol tussen China en de VS op ons kunnen nemen, om dit soort regulering ook internationaal geïmplementeerd te krijgen.

Laten we de voordelen van AI benutten zonder al te grote risico’s te nemen. Maar laten we vooral de reële risico’s snel inperken. Als we wachten tot de laatste scepticus zich bekeerd heeft, zijn we veel te laat.