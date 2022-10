Opinie: ‘We moeten de rechtsstaat elke dag verdedigen’

Franse leraren en scholieren en hun ouders demonstreren kort na de moord op de Franse leraar Samuel Paty tegen de terreur die zich richt op de vrijheid van meningsuiting. Beeld Kiran Ridley/Getty Images

Deze week wordt op Franse scholen de moord op Samuel Paty herdacht. Vader, leraar, Fransman, gemotiveerd onderwijzer en held. Het is inmiddels iets meer dan twee jaar geleden (16 oktober 2020) dat de leraar op brute wijze werd vermoord omdat hij een spotprent in de klas had vertoond in een les over de vrijheid van meningsuiting.

Het trauma mag inmiddels verwerkt zijn, maar aandacht voor deze moord blijft van groot belang. De democratische rechtsstaat is namelijk gebaseerd op het principe van kritiek. De vrijheid van meningsuiting is dé fundamentele hoeksteen van een democratische samenleving.

Langzamerhand dringt de werkelijkheid tot ons door: we zijn twee jaar verder en het is er niet beter op geworden. Althans, niet in Nederland. Journalisten, wetenschappers, schrijvers en politici hebben in toenemende mate te maken met agressie en (fysieke) bedreigingen. Zo moest schrijfster Lale Gül onderduiken na het uitbrengen van haar boek Ik ga leven waarin zij kritiek uit op de orthodoxe islam en de conservatieve Turkse gemeenschap. Absoluut dieptepunt is de moord op Peter R. de Vries.

Extreem gevaarlijk

Het blijft beangstigend om te zien hoe personen die een bijdrage leveren aan het publieke debat automatisch kunnen rekenen op bedreigingen en agressie. Mensen lijken daardoor behoedzamer dan ooit omdat ze het risico lopen letterlijk een kopje kleiner gemaakt te worden. Dat maakt deze vorm van terreur zo extreem gevaarlijk. Het went niet.

Onze vrijheden dienen we met man en macht te bewaken. Satire, hoewel over smaak te twisten valt, moet te allen tijden kunnen. Als satire over machthebbende instanties als de overheid, religie of het koningshuis niet meer mogelijk is, heeft zo’n instantie te veel macht. De welbekende claims op vermeende onaantastbaarheid en de eis tot respect en vrijwaring van kritiek of spot, dienen in een vrije samenleving – inherent aan het belang en het behoud van die vrijheid – beslist bestreden te worden.

Zwakke plekken

Satirische boodschappen hebben niet het doel te kwetsen, maar zijn bedoeld om te laten zien waar de zwakke plekken in onze vrijheid en de democratie zitten. Dit is essentieel voor het behouden van onze vrijheid (van meningsuiting). Door uit angst geen gebruik meer te maken van vrijheden die zo cruciaal zijn voor onze samenleving, hollen wij de verworven vrijheden uit. Elke keer als we dat doen geven wij een stukje van onze vrijheid weg aan angst, terreur, haat en vijandschap.

Door pal te staan voor onze grondrechten, zoals die Franse leraar deed, kunnen we de verbrokkeling ervan een halt toeroepen. De rechtsstaat bestaat uit ons allemaal en wij moeten ons allemaal elke dag inspannen om die te verdedigen. Samuel Paty is een van de helden die de bedreiging van het vrije woord aan de kaak durfde te stellen in een maatschappij die steeds meer buigt voor intimidatie en agressie. Er moet gesproken worden over wat we als Nederland doen om de vrijheid van meningsuiting te blijven beschermen.

Het zou mooi zijn als we de herinnering aan Paty levend houden door elk jaar op zijn sterfdag dit controversiële onderwerp bespreekbaar te maken.

Hicham El Ouahabi, Amsterdam