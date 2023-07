Opinie: ‘We moeten af van de termen hoogopgeleid en laagopgeleid’

Het zijn vooral de mbo-studenten waar de krappe arbeidsmarkt om staat te springen. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Toen ik in 4-vwo zat, heb ik een jaar over gedaan. We zaten op driekwart van het schooljaar toen mijn mentor ‘bezorgd’ tegen mij zei dat ik toch echt wat harder moest gaan lopen. Anders zou ik namelijk afzakken naar de havo. Dan naar het vmbo en tsja, dan zou er écht niets meer van me terechtkomen.

De dreiging van het vmbo was de stok achter de deur. Een jaar daarvoor zag ik een vriendin ‘afzakken’ van havo naar vmbo. Ze was daarna eindelijk verlost van de stress die de havo haar bracht. Bovendien hield ze er leuke, gezellige vrienden aan over. Was dit waar ik zo bang voor was? Of was het de implicatie van wat erna zou komen?

“Je moet wel doorleren, anders blijf je dit soort werk doen,” zei mijn moeder weleens toen ik een jaar fulltime als caissière werkte. Met deze ideeën werd ik mijn hele leven gevoed. Ik vond dat ook logisch. En dat is niet zonder reden.

Vroeger hadden we een klassensysteem waarin de rijken konden schrijven, lezen, filosoferen. Op deze manier onderscheidden zij zich van de ‘onderlaag’. Geen geld betekende geen scholing en geen status. Nu scholing breed toegankelijk is, doen we iets soortgelijks. We oordelen naar opleidingsniveau. Wo is het ultieme doel – we worden aangemoedigd ‘door te leren’ en dat gebeurt steeds meer, volgens het CBS. Tegelijkertijd kampt het mbo met een imagoprobleem. Maar waarom zouden we ons hier zorgen over maken?

Mij moet je niet in de bouw laten werken

Mensen die mbo-geschoold zijn gaan gemiddeld één jaar later met pensioen, ontwikkelen zo’n veertien jaar eerder gezondheidsproblemen, sterven ongeveer zeven jaar eerder, en hebben een grotere kans opgepakt te worden door de politie dan hun wo-opgeleide medemens. We hechten economisch ook meer waarde aan wo opgeleide mensen, wat we terugzien in salarissen. Gemiddeld genomen krijg je een hoger salaris als je langer leert.

In het verlengde hiervan is het logisch wanneer mensen zeggen dat je maar beter door kan stromen naar het hbo of wo. Maar dat dit zo werkt, betekent niet dat het wenselijk is. Het is appels met peren vergelijken. Iedereen heeft eigen krachten. Mij moet je niet in de bouw laten werken – dat eindigt in gebroken botten. Zet mijn verpleegster-vriendin achter mijn bureau en ze verveelt zich rot. Bovendien zijn het vooral de mbo-studenten waar de krappe arbeidsmarkt om staat te springen. Ze zijn onmisbaar voor de zorg, de energietransitie, de bouw, en ga zo maar door.

Uiteindelijk hebben we elkaar nodig: de uitvoerders, planners, denkers, creatieven, zorgers, praktische verbeteraars. Toen de buschauffeurs staakten was het land te klein. Stel je voor wat er gebeurt als al het mbo-opgeleide zorgpersoneel zou staken. Maar wij zetten ze aan de kant als ‘minder’, wat wordt weerspiegeld in dramatische arbeidsvoorwaarden voor vitale banen. Dit begint op het moment dat we mensen wegzetten als ‘hoog- of laagopgeleid’.

Het is tijd voor verandering

Diploma’s zijn niet slecht. Er zit waarde in doorleren. Alleen is het hoog tijd dat we herzien hoe we mensen waarderen, sociaal en financieel. Een wo-opgeleid individu is niet meer of minder waard dan een medeburger met een mbo-opleiding. Studietijd staat niet direct gelijk aan kwaliteit. Het is wonderlijk dat studieniveaus een hogere voorspellende waarde voor inkomen en status hebben dan individuele prestatie of maatschappelijke waarde van een baan. Het is tijd voor verandering. Dat ­begint met een verandering in de manier waarop we naar opleidingen kijken en erover praten.

Taal is daarin niet de oplossing, maar wel belangrijk. Alleen al de woorden ‘hoog’ en ‘laag’ zetten een ongelijke maatschappelijke en financiële waardering voort. Ze suggereren dat het logisch, en wellicht zelfs eerlijk, is dat er extreme verschillen zijn in beloning, kansen en zelfs gezondheid. Daarom moeten we ook de taal aanpassen. Dat lijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Er is nogal wat weerstand tegen het afschaffen van de opdeling in hoog- en laagopgeleid. Zo werd in 2021 de motie om de woorden ‘laagopgeleid’ en ‘hoogopgeleid’ niet meer te gebruiken afgewezen wegens gebrek aan goede alternatieven. Al in 2019 was de reden om opleidingen toch nog eventjes als ‘hoog’ en ‘laag’ te positioneren dat er geen goede alternatieven waren.

Nu, zo’n 4 jaar later, is gemeente Utrecht eigenlijk nog de enige die publiekelijk heeft aangekondigd ondanks de afwezigheid van ‘goede’ alternatieven de termen ‘laagopgeleid’ en ‘hoogopgeleid’ niet meer te gebruiken. Daar moet verandering in komen. Aan het creëren van alternatieven kunnen we allemaal bijdragen. Zie bijvoorbeeld het initiatief toTAALklaar waar iedereen suggesties kan doen voor alternatieve bewoordingen. De verandering start bij hoe we de wereld beschrijven – laten we deze in gang zetten.