Opinie: ‘We lijken nogal overtuigd van de superioriteit van ons westerse wereldbeeld’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘We lijken nogal overtuigd van de superioriteit van ons westerse wereldbeeld’

Hoogst kwalijk dat Thierry Baudet vorige week Poetin verheerlijkte, en nu de Russische inval weigert te veroordelen op basis van argumenten die letterlijk uit de mond van Poetin zelf komen. De politieke reacties erop vond ik even ontstellend: ‘wartaal’, ‘gevaarlijk’ en ‘Kremlinpropaganda’. In deze dooddoeners schuilt vooral een gemiste kans.

Het zou namelijk constructiever en minder vooringenomen zijn een poging te ondernemen om inzicht te krijgen in waar die andere kijk op de werkelijkheid op gestoeld is en door gevoed wordt. In plaats daarvan lijken we nogal overtuigd van de superioriteit van ons eigen westerse wereldbeeld. En dat is een wereldbeeld dat lang niet overal ter wereld gedeeld wordt. Gebrek aan inzicht daarin vormt een even groot gevaar voor escalatie als een krankzinnige Russische autocraat.

Robin Smit, Amsterdam

Stereotypering in Pukkels kan echt niet meer

‘s Ochtends vroeg begin ik aan de achterkant van de krant. De mening van Han Lips en de strips. Maar dinsdag schrok ik van het anders altijd vermakelijke Pukkels, waarin de donker getinte studiegenoot oppert dat er misschien nog wat getweakt moet worden aan de ‘kontknop’ van de bodybuildingapp. Pierce staat tegenover haar, mét enorme billen. Iets in mij zegt dat dit niet oké is. Hier is stereotypering binnengeslopen. Dit kan niet (meer).

Dasya Muller, Amsterdam

Het interview met de lijsttrekker van Denk belooft weinig goeds

In het interview met de lijsttrekker van Denk Sheher Khan (krant van maandag) meent hij dat Denk een rol kan spelen in de tweedeling die er is tussen de burger en de politiek. In hetzelfde interview beticht hij impliciet maar zonder onderbouwing de NCTV van het delen van onwaarheden, en laat Khan het bij ‘daarom ben ik blij dat partijleider Farid Azarkan heeft gezegd dat we dat niet meer gaan doen’ over de felle filmpjes die Denk deelde, specifiek over Kamerleden met een niet-Nederlandse achtergrond.

Die filmpjes leidden tot tal van bedreigingen, maar zorgden er ook voor dat Khadija Arib de eerste Kamervoorzitter in meer dan honderd jaar was die een motie ondertekende. Excuses of spijt zijn niet terug te lezen in het interview. Het streven naar het lijmen van de tweedeling is nobel van Denk, maar het verleden en het interview beloven weinig goeds.

Just Pallandt, Amsterdam

Chronische stress is een even belangrijke factor bij obesitas

Fastfoodrestaurants zitten in wijken waar ze veel klandizie verwachten. En die klanten vinden ze in sociaal-economisch zwakke wijken. Waarom? Ik opper hierbij chronische stress als belangrijke factor. Stress zorgt bij veel mensen voor een slechtere impulscontrole en maakt dat we meer behoefte hebben aan vet, zout en zoet eten.

Fastfoodrestaurants weren is een druppel op de gloeiende plaat zolang we niets aan de groeiende kloof tussen arm en rijk doen. Mensen hebben tijd, geld en rust nodig om regelmatig te sporten en met aandacht een gezonde maaltijd te bereiden. Fastfood is ook comfortfood.

Wat nou als mensen minder troost nodig hebben? En laten we dat dan meteen aanvullen met goed onderwijs voor iedereen zodat kinderen leren wat het betekent om voor zichzelf te zorgen. Ate Jepma en Ewald Engelen noemen afgelopen zaterdag in Het Hoogste Woord preken en verbieden als instrumenten. Ik voeg daar graag ondersteunen aan toe.

Kalja van der Linden, Amsterdam