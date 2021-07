Opinie: ‘We kunnen ons maar beter op ergste voorbereiden’

Bezoekers van club Shelter tijdens een Fieldlabevenement eind mei. Na de versoepelingen van begin juni leken we even weer helemaal los te kunnen. Beeld ANP

“Kind, je straalt, maar die zwangerschap is wel echt in je billen gaan zitten, hè?”

Ik hoor het oma nog tegen mijn nicht zeggen. Het was één van haar klassieke dubbele complimenten. Mijn familie noemde dat ‘de service’. Oma vertelde je iets liefs, om je vervolgens – à la Serena Williams – keihard af te serveren.

Mijn grootmoeder is inmiddels al een paar jaar dood. Toch denk ik vaak aan haar. Zoals laatst, toen de nachtclubs weer dicht moesten en de festivals werden afgelast.

Heel eventjes mochten we proeven van de vrijheid, om vervolgens te worden teruggefloten. De reden was misschien gegrond, maar dat maakte het niet minder cru.

Tegen een dergelijk beleid bestaat maar één remedie: ga altijd uit van het ergste. Denk maar zo, aan corona komt nooit een eind. Zet al je dromen opzij en bereid je voor op de apocalyps. Dat is wat ik momenteel doe.

Je voorbereiden op het einde der tijden vergt wel de nodige voorbereiding. Gelukkig heb ik al een goede schuilplaats. Ik woon namelijk in een betonnen kelder in Oud-Zuid. Althans, in dit prestigieuze stadsdeel – waar de kroegen ‘bistro’s’ zijn – heet zoiets natuurlijk een souterrain.

Ook het aanleggen van een voedselvoorraad is geen probleem. De Albert Heijn is vijf stappen verderop. De schappen zijn steevast rijkelijk gevuld, want hier gaat men liever uit eten. Meer voor mij dus!

Ik ben aan het foerageren als een eekhoorn. Daarnaast heb ik op YouTube geleerd hoe ik grachtwater moet filteren, hoewel een echte survivalexpert gewoon zijn eigen urine drinkt.

Het enige wat nog aan mijn plan ontbreekt, is een partner waarmee ik straks de aarde kan herbevolken. Hiervoor gebruik ik een scala aan datingapps. Van Bumble tot Breeze, ik heb ze allemaal.

De bio op mijn profielen leest: ‘29-jarige man die niet schroomt eigen plas te drinken, op zoek naar pittig buitenmens.’

Ik heb nog geen reacties gekregen, maar ik houd hoop. Want hoop is soms het enige wat we hebben. Dus spring daar voorzichtig mee om.

Abel Thijssen, Amsterdam