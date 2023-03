Opinie: ‘We hebben miljoenen huisdieren in Nederland, dat kan best iets minder’

Beeld Paulo Amorim / Getty Images

Jan van Zomeren zal wel wat shit over zich heen hebben gekregen nadat hij in zijn brief stelde dat er te veel honden zijn. Maar hij heeft natuurlijk wel een punt.

Ik wil bij deze nog wat argumenten geven om te laten zien dat Nederland het best kan stellen met wat minder honden (en katten). 23,4 procent van de huishoudens heeft een of meerdere katten en 17,8 procent een of meerdere honden. In totaal zijn er (cijfers van 2019) 2,9 miljoen katten en 1,7 miljoen honden in ons land. Dat kan best iets minder natuurlijk.

De enorme hoeveelheid plastic zakjes die voor het opruimen van hondenpoep wordt geproduceerd is belachelijk. Om nog maar te zwijgen over de hoeveelheid voer; alleen al voor het voeren van katten en honden is een aparte vleesindustrie nodig.

Het gevolg van het grote aantal honden is dat er in dorpen en steden uitlaatstroken zijn. Deze grenzen vaak direct aan woningen. In de zomer is het niet te harden door de poepgeur, maar het grootste probleem zijn de enorme zwermen vliegen die erop afkomen. Dat laatste zorgt natuurlijk voor onhygiënische situaties. De vliegen gaan in de buurt op eten en drinken zitten, nadat ze net lekker gesmuld hebben van een verse hondendrol. In India waarschuwt de overheid mensen middels een tekenfilmpje al jaren hoe ziektes zich verspreiden via vliegen en poep, maar in Nederland leggen we de poepstrook midden in de woonwijk aan.

Veel hondenbezitters nemen hun ‘altijd’ aaibare exemplaar mee naar de natuur. De hond mag dan lekker loslopen. Ook in gebieden waar dat niet mag. En ook dat zorgt voor veel overlast. Honden zorgen voor paniek bij de wilde dieren in het bos of in weidegebieden; nu en dan wordt er een door een hond gepakt. Daarnaast komt het vaak genoeg voor dat loslopende honden op fietspaden komen, waardoor fietsers in botsing komen met het dier. En o wee als je daar iets van zegt.

Persoonlijk word ik er wel een beetje ziek van als ik op tv zie dat we hondenvoedselbanken opzetten, terwijl we er over de hele breedte van de maatschappij over zeuren dat een te groot aantal vluchtelingen naar Nederland komt. Misschien is het appels met peren vergelijken, maar ik zou zeggen: als elke hondenbezitter zijn viervoeter zou inruilen voor een vluchteling, zouden we een stuk beter af zijn.

Bovengenoemde voorbeelden vragen hoe dan ook om een beter beleid op het gebied van het hebben en houden van huisdieren. Hogere hondenbelasting is misschien een idee.

Nettert Smit, Utrecht