Feestvierders in Roermond op 11 november, de dag waarop het carnavalsseizoen wordt afgetrapt. Beeld ANP

Dit weekend wordt op allerlei plaatsen in Nederland carnaval gevierd. Het mag weer! Carnaval is het feest van de omgekeerde wereld. Op een speelse manier wordt de bestaande orde buiten werking gesteld. Steden krijgen tijdelijk een andere naam en een andere burgemeester. De nar wordt koning en de koning wordt nar. Zo ging het al bij de Romeinse Saturnalia en – nog langer geleden – tijdens feesten in het oude Mesopotamië.

Sinds mensenheugenis weet men dat in elke vorm van orde de chaos nooit ver weg is. En dat een maatschappelijke ordening steeds opnieuw moet worden geboren. Carnaval is niet alleen belangrijk voor het volk, maar ook voor priesters en magistraten.

Socioloog Émile Durkheim wees op het belang van uitgelatenheid, ook voor de moderne tijd. Een stad, een natie, een maatschappij: ze hebben naast de rede ook de roes nodig: momenten en manieren waarop je de teugels laat vieren. Teugels in de vorm van hokjes, denkkaders, regels – zaken waar we ons alledaagse leven mee ordenen.

Nieuw perspectief

Net als de kerk en de vakbond staan carnavalsverenigingen voor een flinke uitdaging. De meeste Nederlanders hebben er weinig of niets mee. Niet met de traditionele vorm tenminste. Ondertussen lijken we meer dan ooit gevoeliger voor die roes. Tijd voor een nieuw perspectief op carnaval.

Onze overgereguleerde samenleving lijdt aan carnavalsarmoede. Symptoom: mensen worden sneller boos dan dat ze om de ander en zichzelf kunnen lachen. Carnaval vieren vraagt om het overstijgen van de ‘ik’. De koningin danst de samba. De accountant wordt Maya de Bij. De dakloze wordt herkend als straatwijs. Gekkigheid? Nee, levenskunst. Niemand valt samen met zijn of haar ambt, functie of rol. Ten diepste zijn we allemaal hetzelfde. Er is een feest voor nodig om dit te leren geloven. Een vergaand geïndividualiseerde maatschappij heeft behoefte aan carnavalstraining.

Hedendaagse roesgevoeligheid blijft niet beperkt tot één weekend en kan ook zonder praalwagens bestaan. Carnaval is bezig zich te ontwikkelen in nieuwe vormen. Tijdens festivals en voetbalwedstrijden, in nachtclubs en kerkelijke vieringen, om slechts een paar voorbeelden te noemen. Zo beschouwd leven er miljoenen Nederlanders op het ritme van carnaval. Daarnaast is carnaval letterlijk van alle culturen. Amsterdam laat zich niet alleen door Brabant of Limburg inspireren maar – misschien nog wel meer – door Brazilië, de Cariben of Nigeria.

Hemel op aarde

Carnaval heeft de toekomst. Zeker voor al die mensen die zich herkennen in de woorden van psychiater Arthur Eaton en ‘een beheerst soort aangeschoten’ zijn. Het doet veelal redelijke mensen goed om hun roesgevoeligheid niet te verwaarlozen. Wij horen regelmatig verhalen van festivalbezoekers, danceliefhebbers en kerkgangers die omschrijven hoe de hemel op aarde voelt. Niet in woorden uit te drukken natuurlijk. Dat is wat roes kan doen.

Als jij je dit weekend onderdompelt in carnavaleske sferen: veel plezier. En voor wie met deze specifieke vorm minder heeft: durf je te dromen? Welke vormen van carnaval passen bij jouw familie, je collega’s, de mensen in je straat? Welk stukje ‘omgekeerde wereld’ zou je graag zien? Welke hokjes en regels mogen af en toe overboord? Niet gekkigheid maar levenskunst: de roes is – meer dan de rede – verbindend en zelfs zingevend.

Jeanneke Scholtens is toekomstonderzoeker en auteur van Roes. Een verslavende zoektocht naar genot. Tim Vreugdenhil is founder van Citykerk en stadspredikant bij de Protestantse Kerk Amsterdam