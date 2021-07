Opinie: ‘We halen onze klimaatdoelen nooit zonder kernenergie’

Een kerncentrale in China. Beeld Getty Images

Kiezen voor kernenergie is de enige uitweg uit het mede door de beleidsmakers gecre­eerde energietransitiemoeras. Helaas heeft de politiek gekozen voor inefficiënte en minder milieuvriendelijke alternatieven: zon en wind. Door alle nadelen en praktische aspecten hiervan uit het nieuws te houden, wordt de schijn gewekt dat we op de goede weg zijn.

Het is echter hoog tijd om een betere weg in te slaan: vol inzetten op kernenergie. Westerse landen zijn gestopt met het ontwikkelen en investeren in kernenergie, maar andere landen zijn doorgegaan. Het resultaat is dat moderne reactoren veiliger zijn en minder afval produceren dan eerdere generaties.

De voordelen van kernenergie zijn duidelijk: een CO 2 -uitstoot die vergelijkbaar is met zonne- en windenergie, maar een veel geringer grondgbruik, geen horizon- en geluidsvervuiling en voorspelbare elektriciteitslevering.

Tegenstanders beweren dat kernenergie niet duurzaam is omdat het een eindige grondstof (uranium) gebruikt. Maar ze houden zichzelf voor de gek door te denken dat windmolens en zonneparken wél duurzaam zijn. Zon en wind zijn op zich duurzame bronnen, maar de installaties om daar elektriciteit uit te winnen, zijn dat niet. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van minerale grondstoffen met eindige voorraden.

Bovendien zijn deze installaties deels niet recyclebaar (bijvoorbeeld: turbinebladen gemaakt van fossiele grondstoffen en zeer schaars geworden balsahout). Kernenergie is een volwaardige, lage emissietechnologie en moet het hoofddeel van het energiebeleid worden als we in 2050 emissievrij willen zijn.

Goochelen met cijfers

Tegenstanders van kernenergie zijn experts in het goochelen met cijfers om aan te tonen dat kernenergie (te) duur is. Wat men voor het gemak weglaat, is het feit dat voor zonne- en windenergienetwerken op piekbelasting gebouwd moeten worden omdat elektriciteitsproductie sterk varieert. Daarom is technisch moeilijke opslag van elektriciteit onderdeel van het ontwerp, maar dat wordt voor het gemak meestal niet genoemd in de presentatie van het (daardoor forse) kostenplaatje.

De laatste jaren zijn zogenoemde Small Modular Reactors (SMR’s), kleine modulaire reactoren, sterk ontwikkeld. Voordelen zijn onder meer dat reactorvaten in serie gebouwd kunnen worden (kostenverlaging), eenvoudiger te installeren zijn, een simpeler regelsysteem kennen, en stapsgewijs kunnen worden uitgebreid bij toenemende vraag. De hoeveelheid kapitaal en het risico van budget­over­schrijding kunnen daardoor aanzienlijk worden verlaagd. De kosten van kernenergie in vergelijking met zon en wind zijn overigens niet eens echt relevant: zon en wind kunnen simpelweg niet voldoende leveren.

Intussen wordt er steeds meer geprotesteerd tegen het plaatsen van nieuwe windmolenparken en zonneweides omdat ze het landschap aantasten. Met name de steeds grotere windmolens zijn velen een doorn in het oog. Zelfs als de hele voor windmolens geschikte ruimte in Nederland wordt volgezet met windmolens, leveren ze niet voldoende elektriciteit voor de toekomst. Afgezien van de landschapsvervuiling ontstaan er door windmolens ook gezondheidsproblemen voor omwonenden. Die problemen manifesteren zich steeds duidelijker, maar worden door overheden gebagatelliseerd.

Enkele kerncentrales

Voor Nederland zijn er slechts enkele kerncentrales nodig die ver van de bebouwde omgeving gebouwd kunnen worden. Landschapsvervuiling en overlast door windmolens en zonneweiden kunnen dus wel degelijk voorkomen worden. Als alternatief kan een kerncentrale op een drijvend platform worden gebouwd. In Rusland draait al een dergelijke centrale, een aantal drijvende installaties is in aanbouw.

Op korte termijn moet een serieus besluit worden genomen over kernenergie als we de doelstellingen voor 2050 willen halen. Probleem in Nederland blijft de sterke invloed van kortzichtige politiek. Na elke verkiezing kan de transitiewind uit een andere richting waaien. Hoog tijd voor een Energie Transitie Instantie die losstaat van de politiek en wordt belast met de ontwikkeling en uitvoering van een houdbaar totaalplan.

Ernst de Bruijn, Hans van Doesburg, Jaap Hoogcarspel, deelnemers aan Perspectief4Energie en voorheen verbonden aan de TU Delft (Chemische Technologie)