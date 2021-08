Opinie: ‘Wat zouden De Poel en de Amstel ervan vinden als de natuur een rechtspersoon was?’

De Amsteldijk Noord, tussen Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel. Beeld Rink Hof

Al lang discussiëren milieuactivisten, juristen en filosofen over de juridische positie van zogeheten niet-mensdingen. De Franse wetenschapsfilosoof Bruno Latour, die in november de Spinozalens in ontvangst nam, pleit zelfs voor een Parlement der Dingen. Volgens hem leven we in een tijdperk waarin we onszelf niet meer als uitzonderlijk moeten beschouwen, maar als deel van een geheel. Voorbij is de tijd dat de mens zich verheven kan voelen boven de rest van de natuur en haar zonder scrupules kan gebruiken. Want mens en natuur zijn niet van elkaar gescheiden te zien, maar worden door elkaar beïnvloed. Als de niet-mensdingen zo belangrijk zijn dan moeten we die dingen ook een stem geven in het politieke debat en in onze rechtstaat, aldus Latour.

Mensen kunnen naar de rechter stappen als een stuk grond of een waterplas vervuild is en ze daar schade door ondervinden. Maar in ons stelsel heeft de natuur zelf geen status en wordt ze bij de rechter niet ontvankelijk verklaard. Stel dat we de niet-mensdingen zelf onvervreemdbare rechten geven. Dat zou een fascinerende juridische ontwikkeling zijn, nieuw in de westerse wetenschap. In sommige delen van de wereld heeft de natuur al een juridische status om zichzelf te beschermen. Op 5 augustus 2014 kreeg de Whanganui in Nieuw-Zeeland als eerste rivier ter wereld een rechtspersoonlijkheid. In Colombia is de rivier de Atrato door de rechter tot rechtspersoon verklaard. In Nederland onderzoekt het collectief van filosofen, kunstenaars, wetenschappers en beleidsmakers De Ambassade van de Noordzee, of de Noordzee een eigen status kan krijgen.

Als raadslid van GroenLinks ben ik geïntrigeerd door de mogelijkheden en consequenties voor Amstelveen. Stel dat we van de rivier de Amstel een rechtspersoon maken. Wie vertegenwoordigt dan haar rechten? Wordt dat een mooi project voor de gemeenschap? Wat zou ons meer De Poel vinden van de plannen voor de noordelijke Poeloever?

De schrijversvakschool Groningen hield onlangs een wedstrijd met als opdracht om vanuit niet-menselijk perspectief te schrijven over de impact van de containerramp in 2019 op de Noordzee. Is het een idee om Amstelveners zich eens op die manier in De Poel te laten verdiepen?

Stieneke Kruijer, raadslid GroenLinks in Amstelveen