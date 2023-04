Opinie: ‘Wat we misten zou nooit meer terugkomen, hoelang we nog in Amsterdam zouden blijven wonen’

In 2022 vertrokken 55.113 Amsterdammers naar een andere Nederlandse gemeente volgens het CBS. Beeld Berlinda van Dam / ANP

Amsterdammer vertrekt uit de stad ‘Wij gaan weg, de stad spuugt ons uit’ of juist ‘Ik wil niets liever dan terug’? Hier vind je nog meer lezersreacties over het verlaten van Amsterdam.

Je ben een Amsterdammer of je bent het niet. Ja toch? Ben ik daar, na 65 jaar geboren en getogen Amsterdammer geweest te zijn, nu een variant op? Ik ben namelijk recent, met mijn eveneens in Amsterdam geboren partner, naar Deventer verhuisd. Niet vanwege ‘meer meters voor minder geld’, en niet voor ‘de natuur’. Wel omdat we hoopten iets terug te vinden dat we in ons Amsterdam waren kwijtgeraakt. We zijn in 2021 dus vertrokken, net als 73.866 anderen.

Het begon een jaar of vijf terug tot me door te dringen dat ik last kreeg van de toenemende anonimiteit in mijn eigen Amsterdam. Fietsend door de stad zwaaide ik steeds minder naar bekenden en vrienden, deels omdat ik alles in het werk moest stellen starnakel zatte en stonede toeristen niet van de sokken te rijden, deels omdat mijn kennissen en vrienden vanwege de bizarre drukte óók niet meer ontspannen op hun fiets zaten.

Niet veilig over straat

Hoorde ik op straat nog wel eens iemand vrolijk ‘Hé Mirjam!’ roepen? Nee, dat gebeurde alleen nog maar in filmhuis, theater of concertzaal. Aloude hangplekken als cafés waar wij ons ongeacht onze leeftijd thuisvoelden waren er nog wel, maar altijd overvol. We raakten fijne, gespecialiseerde en kleinschalige winkels als Hampe op het Spui, Waterman in de Kalverstraat en vele andere kwijt. Kortom, ik werd er niet vrolijker van.

Natuurlijk keek ik nooit erg op van zo nu en dan stevige (drugsgerelateerde) criminaliteit; dat maakte ik al mijn hele leven mee. Maar het groeiende besef dat mijn homoseksuele en mijn Joodse vrienden niet meer veilig ‘herkenbaar’ over straat kunnen, dat tieners om de haverklap met geweld in aanraking komen – hetzij als dader, hetzij als slachtoffer – deed mij steeds vaker huiveren.

De berichten over de vanzelfsprekendheid van messenbezit, het inzetten van kwetsbare jongeren als drugskoeriertjes die coke snuivende consultants bedienen; welk wereldbeeld ontwikkelen onze kinderen? En wat verdrietig dat ze al zo snel hun onschuld kwijt kunnen raken.

We misten onze relaxte stad waar mensen aan een half woord genoeg hebben om elkaar te begrijpen en te respecteren. En het drong tot ons door dat wat we misten nooit meer terug zou komen, hoelang we nog in de stad zouden blijven wonen.

Vliegenpoepje

Toen kwam het besef: Nederland is slechts een vliegenpoepje op de wereldbol en we kunnen gewoon enkele tientallen kilometers verderop gaan wonen. Nog sterker, we kenden steeds meer mensen die dat waren gaan doen.

Dit besef nam toe toen we beiden niet meer in Amsterdam, maar in Rotterdam en Den Haag werkten. Zelfs onze zoon en zijn partner, beiden toch ook geboren en opgegroeid in Amsterdam, zijn na hun studies neergestreken in een fijne, levendige buurt in de binnenstad van Arnhem.

En nu? We wonen weer in een prachtige historische binnenstad, vlak bij een pont en met om de hoek een geweldig theater en een filmhuis met vijf zalen waar Cineville het volledige aanbod verzorgt, een treinstation (directe verbinding met Amsterdam) waar men vriendelijk en beleefd is, en waar in de gratis bewaakte fietsenstalling altijd plek is. Op straat, in de trein en ja, ook in de natuur hoor ik niet voortdurend ‘kanker-dit’ en ‘kanker-dat’. De tieners zijn aardig en beleefd.

Stress

Mensen kijken verbaasd wanneer ik toch nog af en toe kribbig uit de hoek kom omdat ik kennelijk de stress van Amsterdam niet helemaal kwijt ben. Maar mijn schouders zijn ontspannen en we hebben talloze goede contacten in de buurt.

Het gevoel dat je ons geblinddoekt in Amsterdam kunt neerzetten en dat we dan nóg de weg weten zal nooit weggaan, net zo min als de ontelbare zoete, mooie, verdrietige en ontroerende herinneringen aan die prachtige stad. En wat is het dan fijn om te weten dat je Amsterdammer blijft terwijl je een stukje verderop gelukkig bent.

Aan de IJssel hebben we teruggevonden wat we aan het IJ kwijtraakten.