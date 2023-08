Opinie: ‘Wat overblijft in de stad is een monocultuurtje van rijke Amsterdammers’

Beeld Vincent Spiering

‘Verstikkend beleid verjaagt Amsterdammers’

De gemeente Amsterdam wil het braafste jongetje van de klas zijn. Een aardgasvrije stad in 2040, betaalbare woningen, een scala aan aantrekkelijke voorzieningen, en dat alles doordrenkt met circulaire, duurzame en groene waarden. Deze drang naar perfectie heeft echter een paradoxale wending genomen. De ambities brengen hoge kosten met zich mee en leiden tot een gevoel van beklemming. De gemiddelde Amsterdammer ziet de stad niet langer als plezierig, ervaart financiële druk en voelt zich genoodzaakt de stad te verlaten. Wat overblijft, is een monocultuurtje van rijke Amsterdammers. Het gevolg? Een gepolijste stad, zonder enige diversiteit en ziel.

Gemeente Amsterdam, als je bang bent om inwoners te verliezen, dan is het tijd om minder krampachtig vast te houden aan strikte regievoering. Onthoud dat Amsterdam een stad is van vrijheid en tolerantie. Laat de teugels vieren.

Stella Balikci, Amsterdam

‘Blijf scherp op sluiphoreca’

Sociaal geograaf Hans van Tellingen wil meer ruimte voor mengvormen van horeca en winkels, het zogeheten blurring (Het Parool, 17 augustus). Logisch, als je gelooft dat ‘consumeren de allerleukste activiteit van mensen’ is, zoals hij beweert. Van Tellingen predikt de filosofie: alles voor een hogere omzet.

In zijn verhaal over de zegeningen van blurring gaat hij echter voorbij aan allerlei minder fijne effecten. Willen we nog meer landjepik op straat door blurrende broodjesverkopers die illegale terrassen uitbaten? Is het oké dat sluiphoreca oneerlijk concurreert met lunchrooms die wél voor hun exploitatievergunning betalen? Moeten we echt overal wijn en bier kunnen drinken, bij de kapper, in de boekhandel? Meer horeca in winkels is bovendien alleen leuk voor wie zich de prijzige broodjes en drankjes kan veroorloven. Ondernemers lopen binnen, maar omwonenden betalen de prijs als de straat in een vrijplaats voor mengformules verandert.

To blur betekent behalve ‘vaag maken’ ook ‘bezoedelen’. Daar moeten we scherp op blijven.

Frans Hempen, Amsterdam

‘Docenten uit een ander tijdperk kunnen zeker helpen’

Studeren dat leer je niet op school, is de conclusie van Lotte Witké. Tips van docenten, daar heb je niet veel aan. Die komen uit een ander tijdperk. Ik ben zo’n docent uit een ander tijdperk, geboren 1948. Toch kwamen de 10 zeer nuttige leertips die zij opsomde, mij zeer vertrouwd voor. Ik heb die tips vrijwel allemaal aan leerlingen gegeven. Dat mentale spiekbriefje is ook een prima idee.

Ikzelf liet mijn leerlingen papieren spiekbriefjes maken. Ze kregen een klein stevig papier, dat ze mochten volschrijven en gebruiken bij het proefwerk. “Maak wel eerst een kladje, want ik geef het verplichte papiertje maar één keer.” Er paste niet veel op dat kleine papier. Wat schrijf je op en wat niet? Daarvoor is het nodig te lezen, te begrijpen en samen te vatten. Een betere definitie van studeren heb ik nooit kunnen vinden.

Vol verbazing deelden veel leerlingen mij mee, na afloop van het proefwerk, dat ze het spiekbriefje helemaal niet nódig bleken te hebben. Dat is het probleem van de oplossing en vice versa. Je spant je in om iets te maken wat je straks niet meer nodig hebt.

De moraal. De manier waarop de mens zich kennis of een vaardigheid eigen maakt, is in de loop der eeuwen nauwelijks veranderd. Docenten uit een ander tijdperk kunnen daar zeker bij helpen.

Bram Wiertz, Amsterdam