Opinie: ‘Wat is het nut van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn?’

Beeld Vincent Spiering

‘Wat is het nut van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn?’

Ondanks allerlei artikelen in Het Parool, snap ik nog steeds het nut niet van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol. Als je woning of hotel op loopafstand van een station van metrolijn 52 ligt, is het natuurlijk gemakkelijk om zonder overstap door te kunnen reizen. Gaat het alleen om die beperkte groep? Dat is mijn vraag.

Er zijn in Amsterdam genoeg treinstations met een directe verbinding naar Schiphol, bijvoorbeeld Centraal, Sloterdijk, Lelylaan, Duivendrecht en Zuid. Die elk weer goede verbindingen hebben met tram, metro en/of bus. Wie niet op loopafstand van een treinstation woont, hoeft meestal maar één tram, metro of bus te pakken om een van deze treinstations te bereiken en dus maar één keer over te stappen naar Schiphol, en vice versa. Die ene overstap is peanuts vergeleken met de tijd die je op Schiphol bij vertrek kwijt bent voordat je je gate hebt bereikt of je bij aankomst je koffer terugziet op de kofferband. En dan reken ik de huidige wachtrijen even niet mee, die zijn maar tijdelijk.

Thijs Everts, Amsterdam

‘Stop met klagen over jongeren op e-bikes’

Zoals Paul Kuiper (Het Parool, 17 september) zich verbaast over het toenemend aantal jongeren op fatbikes of e-bikes, verbaas ik me over het toenemende aantal mensen dat zich hier zo boos over maakt.

Tijden veranderen. Niet elke jongere kan door het ingewikkelde lotingssysteem naar een school in de buurt. Openbaar vervoer biedt uitkomst, maar een e-bike ook. Waarom lezen we geen klachten over jongeren die met het ov naar school gaan? Worden die ook veel te zwaar? Meneer Kuiper vraagt zich ook af hoe deze jongeren die fietsen betalen. De ouders zouden een dubieuze rol spelen, schrijft hij. Dat veel jongeren tegenwoordig zo jong mogelijk een bijbaantje nemen en goed kunnen sparen om hun doelen te bereiken, zien mensen als hij over het hoofd. Jammer. Ik zou mensen willen vragen op te houden met klagen en te kijken naar de positieve eigenschappen van de jonge generatie van nu. En verbaas je daar dan over, ze zijn het waard.

Elsbeth Takkenberg, Amstelveen

‘Geldt de conclusie van ABN Amro ook voor mensen in een tochtige huurwoning?’

Ook Het Parool (19 september) vermeldt zonder een kritisch punt de conclusie van ABN Amro dat het nog wel losloopt met de hoogte van de energierekening en de mate waarin de klanten van de bank in staat zijn om een naheffing te betalen. Van oudsher is ABN Amro een bank die zich op het hogere klantsegment richt: mensen met een (flink) vermogen. Dat zijn ook precies de mensen die goed in staat zijn om te investeren in energiebesparende maatregelen en die niet meteen in de problemen komen bij een financiële tegenvaller. Het aantal mensen in een tochtige huurwoning met een bankpasje van ABN Amro op zak is vermoedelijk gering. Vraag is daarom wat de analyse van ABN Amro zegt over de gehele Nederlandse populatie, en vooral wat die zegt over de situatie van mensen met een modaal inkomen of minder.

Jeroen Bos, Amsterdam