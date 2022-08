Opinie: ‘Wat is dit voor wanstaltige oplossing voor een probleem van slechts één dag?’

Deze week verscheen een overdaad aan gele waarschuwingsborden op de brug en langs de kades van de Keizersgracht en de Reguliersgracht. Beeld Lise van de Kamp

De bewoners van de Keizersgracht en de Reguliersgracht realiseren zich dagelijks hoe bevoorrecht ze zijn om in dit mooie deel van ons cultureel erfgoed, vlak bij de Spiegelstraat, te mogen wonen. De meeste van hen doen hun best om de leefomgeving nog mooier te maken met plantenbakken, geveltuintjes en gezellige bankjes. Dit tot groot plezier van de toeristen die de hele dag foto’s maken van dit fraaie Amsterdamse straatbeeld langs de grachten.

Groot was de verbazing bij de bewoners toen deze week plotsklaps een woud van knalgele waarschuwingsborden op de brug en langs de kades werd geplaatst. Met daarop de cryptische mededeling dat op 22 augustus de fietsen moeten zijn verwijderd omdat er een dag werkzaamheden of iets anders zal worden verricht. Op 22 augustus, over ruim drie weken.

Al die weken mogen bewoners en bezoekers tegen deze horizonvervuiling in het kwadraat aankijken. Borden die zichzelf om de paar meter kennelijk moeten vermenigvuldigen om aan de wettelijke eisen te voldoen die recht geven op het openbreken van de fietssloten op 22 augustus.

Beste gemeente, jullie hebben toch een goede juridische afdeling? Zijn deze juristen niet bij machte om hier iets op te verzinnen? Of is het misschien zo dat dit noodzakelijk is voor de zoveelste filmopname in onze buurt en is hier wellicht een flinke bom duiten mee gemoeid? Immers, moderne Van Moofs en sportfietsen horen niet thuis in historische filmopnames.

Als bewoners weten we niet waarom dit is, maar verzetten we ons wel tegen deze wanstaltige oplossing voor een probleem van slechts één dag, over bijna een maand. Doe hier iets aan of laat ons op z’n minst weten waarom dit noodzakelijk is.

Lise van de Kamp, namens bewoners Keizersgracht en Reguliersgracht, Amsterdam