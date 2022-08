Opinie: ‘Wat heb je aan differentiaalrekenen als onze planeet op het spel staat?’

Beeld Getty Images

‘Onze wereldleiders zijn niet de enigen die niks lijken te willen doen’

“Komen jullie zaterdag ook naar de klimaatdemo?”

“Nee.” Want ‘geen zin’, ‘geen tijd’ of ‘ik moet nog veel voor school doen’.

Maar wat heb je aan differentiaalrekenen als de ijskappen smelten, aan molecuulformules als grote leiders alleen aan de economie denken en aan de passé composé als onze toekomst op losse schroeven staat op een onleefbare planeet?

Ik denk dat wij ons hard moeten maken voor onze toekomst. De mensen die nu in de positie zitten om wat te doen, doen niks of in elk geval te weinig. En dus moeten wij ze aansporen om echt in actie te komen.

Helaas zijn de leiders niet de enigen die niks lijken te willen doen. Mijn generatie, de generatie die moet dealen met deze shit, heeft het ook te druk met andere ‘belangrijkere’ zaken, of ziet er het nut niet van in. “China is nog erger. Als zij niks doen, hoeven wij ook niks te doen. Een spandoek meer of minder maakt het verschil niet.”

Ik denk dan alleen maar: jawel, als jij iemand meeneemt en die ook iemand meeneemt die ook iemand meeneemt, dan maakt het wel verschil!

We wonen in een land waar we onze stem mogen laten horen. Wees hier dankbaar voor en grijp die kans. Hoe meer mensen, hoe luider we klinken, hoe beter we gehoord worden, hoe meer actie!

Alleen samen staan we sterk, kunnen we wat bereiken, vinden we de oplossing. Dus hoogste tijd om de straat op te gaan om onze stem laten horen.

Climate now, homework later!

Julie Le Fever, Montessori Lyceum Amsterdam, 4 vwo

‘Liever maak ik zelf dingen mee dan te kijken naar hoe anderen dat doen’

Sommige mensen kijken vlogs, andere reality-tv en weer anderen soaps, maar allemaal hebben ze iets gemeen: dat je naar het leven zit te kijken van iemand die je niet kent. Het idee dat je dat doet in plaats van zelf die dingen mee te maken, vind ik heel raar. Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat je daar bewust voor kiest. Stel je maar eens voor hoeveel ervaring je zou opbouwen als je al die dingen in die filmpjes nou in het echte leven deed.

Het meest onbegrijpelijke vind ik nog dat de verhalen niet eens heel interessant of samenhangend zijn. Ze springen van de hak op de tak en eindigen meestal in een anticlimax met helemaal niks interessants erin. Het is echt verrassend dat de kijkers het niet zat zijn geworden en massaal romans bij de bieb zijn gaan lenen.

Op YouTube heb je vaak een verhaal waarbij er maar twee van de dertig minuten iets leuks gebeurt. De rest van de video is volgepropt met het ontbijten, douchen en tv kijken dat de host op een normale dag doet. Terwijl bij grote bioscoopfilms juist maar zeven minuten saai zijn.

Ik dacht zelf altijd dat mensen niet genoeg interesse in andermans zaken hebben om naar dat soort filmpjes te kijken, maar de trending pagina’s op YouTube en het opnieuw verlengen van de populairste soaps met het vijftigste seizoen, bewijzen mijn ongelijk.

Mensen lijken een soort van band met de personages te ontwikkelen, een band die je normaal gesproken met een vriend zou hebben. Zo’n band waarbij je ‘weet je nog toen we…’ zou zeggen, alleen antwoordt een video natuurlijk niet op jouw vragen.

Mauro Timmer, Hervormd Lyceum Zuid, 4 vwo

