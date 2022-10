Opinie: ‘Wat gebeurt er met de achtergebleven partner in het Flevohuis?’

Beeld Vincent Spiering

‘Wat gebeurt er met de achtergebleven partner in het Flevohuis?’

Wat een mooi initiatief van Ymere en ZGAO (Het Parool, 13 oktober) om mensen met dementie en hun partner de mogelijkheid geven om een huis te huren bij het Flevohuis. Mooi dat ze waarschijnlijk een grotere woning achterlaten met naar ik denk een redelijke huur, omdat ze er al hun hele leven wonen. Wat ik niet lees in het stuk, is wat er gebeurt met degene die achterblijft in het huis als de partner met dementie overlijdt. Moet diegene dan het huis uit of mag je daar dan blijven wonen? Want als je dan weg zou moeten, waar moet je dan naartoe in Amsterdam? Of zorgt Ymere dan voor een ander huis met een redelijke huur?

Saskia Bodemeijer, Amsterdam

‘De tentoonstellingsmakers van het Van Gogh Museum hebben puik werk geleverd’

In een diepgravende recensie is Het Parool een en al hulde voor de in zijn tijd miskende Weense kunstenaar Klimt. Deze hulde is zeer terecht. Vergeten wordt echter dat tevens de tentoonstellingsmakers van het Van Gogh Museum puik werk geleverd hebben. De presentatie van alle schilderijen was fantastisch. De mix tussen schilderijen van Klimt en zijn inspiratiebronnen was zeer geslaagd en mooi opgehangen. Dat is in de nieuwe opstelling van het Stedelijk Museum Amsterdam wel even anders. Daar hangen schilderijen lukraak temidden van kunstnijverheid als in een uitdragerij bij elkaar. Bovendien zijn daar vaak de schilderijen niet goed in volle omvang te bewonderen. Ze hangen te dicht opeen en soms boven elkaar, en in een zaaltje is zelfs te weinig ruimte door een zitconstructie die ook nog eens podium is voor kunstnijverheid. Tevens zijn meubeltjes zo hoog opgesteld dat ze amper te bestuderen zijn. Zoveel ‘liefdeloosheid’ is het Van Gogh Museum vreemd!

Anne Racz, Enschede

‘Amalia heeft geen studentenleven, maar heel veel andere studenten ook niet’

Donderdag werd bekendgemaakt dat kroonprinses Amalia als gevolg van bedreigingen niet in Amsterdam kan wonen. Ik vind het een goede zaak dat deze familie, die gewend is om alles cadeau te krijgen, eindelijk eens een hindernis op de voor hen geplaveide weg ontmoet. Amalia dacht voorrang te krijgen op tienduizenden woningzoekenden in Amsterdam. Dat feestje gaat nu niet door. Pa en ma vinden het zo zielig voor haar, dat ze nu geen studentenleven krijgt. Dat hebben anderen ook niet, die geen woning in Amsterdam kunnen verkrijgen. Dan maakt zij eens iets mee, wat anderen, gewone burgers, ook meemaken. Waarom gaat dit koningskind niet in het buitenland studeren? Kan ze alsnog het luizenleventje leiden, dat ze zo graag leiden wil!

Aafke Klopman, Leeuwarden

‘Dat Kiki Wesselo 137 keer per dag over de Hogesluis is gefietst geloof ik niet!’

In de PS van afgelopen zaterdag lees ik dat Kiki Wesselo (26) wel een miljoen keer is gefietst over een brug over de Amstel, die parallel loopt aan de Magere Brug, van Frederiksplein naar Weesperplein. Ervan uitgaande dat Kiki op zesjarige leeftijd zelfstandig kon fietsen, betekent het dat zij 137 keer per dag over die brug is gefietst. Dat geloof ik niet! De brug heet trouwens Hogesluis.

Henk Visser, Amsterdam