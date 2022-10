Opinie: ‘Wat een stug bedrijf dat GVB, bij gigarijen met ADE’

Beeld Vincent Spiering

Wat een stug bedrijf dat GVB, bij gigarijen met ADE

Gekrakeel over bruggen en ponten over het IJ. En dan is er het grootste dance event, ADE, vooral in Noord, en hoe springt het GVB daarop in? Door nog steeds maar om de 20 minuten één pont te laten gaan van NDSM naar de Pontsteiger. Vanaf Noord mochten er geen fietsen op de pont naar CS, dus een gigarij naar de Pontsteiger. En stug vasthouden aan de regeling: om de 20 minuten. Ongelooflijk, de schippers zullen die wachtende meute toch ook wel melden en om meer inzet vragen. Maar dit is te voorzien en blijkbaar niet door GVB opgepakt. Wat een stug bedrijf.

Tineke Cuperus, Amsterdam

En de mensen buiten de ring dan?

De prijzen voor het ov gaan in januari 2023 weer omhoog. De mensen in de tuinsteden (buiten de ring A10), die het al niet breed hebben, moeten meer betalen omdat ze meer kilometers reizen. In Hamburg hebben ze dat mooi opgelost: een verlaagd kilometertarief voor tuinstedelingen. En een beetje solidariteit van de binnenstadbewoners. Doen, GVB en gemeenteraad!!!

Gregor Niessen, Amsterdam

Doel heiligt de middelen helemaal niet

Harriët Bergman en Jelle de Graaf betogen in Het Parool van 18 oktober dat de acties van Just Stop Oil, waarbij schilderijen besmeurd worden, gerechtvaardigd zijn. Hun belangrijkste argument is dat zulke acties werken omdat die voor ophef zorgen. Anders gezegd: het doel van de actie - de klimaatcrisis agenderen - heiligt de middelen. Dat is een onhoudbare en zelfs gevaarlijke redenering. Want waar ligt dan nog de grens van het toelaatbare? Is iets of iemand geweld aandoen bijvoorbeeld gerechtvaardigd, zolang het maar voor ophef zorgt en dus aandacht voor de klimaatcrisis oplevert? Daar lijken de schrijvers wel op te doelen, aangezien zij expliciet betwijfelen of het beschadigen van eigendom als geweld kan worden opgevat. Zij plaatsen zichzelf en het tegengaan van klimaatverandering daarmee volledig buiten de democratische en strafrechtelijke orde. Zij willen immers zelf bepalen wat toelaatbaar is. Dergelijke neigingen moeten te allen tijde worden weersproken.

Bene Colenbrander, Amsterdam

Sterkte aan de beginnende arts

Als net begonnen arts heb ik mijn eerste dienst. Een patiënt zonder behandelwens is zojuist overleden en moet geschouwd worden. Ik begeef me naar zijn kamer, waar ik condoleances overbreng aan de familie. “Dit kan een beetje naar zijn. Misschien is het beter als jullie even buiten wachten.” Daar sta ik dan, een-op-een met de overledene. Zometeen doe ik een uitspraak over het meest fundamentele. Best spannend. Ik druk mijn stethoscoop op zijn borst en luister. In de verte klinkt een hartslag. Ik schrik. Het zal toch niet? Scenario’s flitsen door mijn hoofd. Totdat ik zie hoe hard mijn wit geworden knokkels de stethoscoop vastgeklemd hebben. Je eigen hartslag, sukkel, denk ik. Ik laat de familie weer naar binnen. Niet zeker tegen wie, besluit ik: “Sterkte, de komende tijd.”

Berend van Doorn, Amsterdam

Maak tampons beschikbaar, net als wc-papier

Veel vrouwen in Amsterdam hebben geen of te weinig geld om maandelijks maandverband of tampons te kopen. Dat probleem speelt niet alleen in Amsterdam. Stel je eens voor dat je met allerlei onhandige, niet daarvoor bedoelde oplossingen moet lopen in een welvarend land als Nederland. Menstrueren is een biologisch proces en net zoiets als plassen of poepen. Daar heb je ook geen invloed op. Er hangt op elk openbaar toilet toiletpapier, dus waarom ook geen maandverband of tampons? In de jaren zeventig en tachtig hingen er op middelbare scholen automaten. Voer dat weer in, maar dan toegankelijk voor iedereen.

Ilona Dekker, Nieuwegein