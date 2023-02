Opinie: ‘Wat een mijlpaal: belegger wordt belegger genoemd en geen huisjesmelker’

Beeld Vincent Spiering

Positieve wending

De heer Evert Bartlema van Stichting !Woon mag ik een compliment geven. In zijn ingezonden brief van 31 januari heeft hij het zowaar over het gejammer van ‘beleggers’. Dit is een enorme mijlpaal voor de beleggers, normaal worden zij namelijk aangesproken als ‘huisjesmelker’ of ‘vastgoedpooier’.

Ons kantoor beheert sinds 1884 circa 1000 huurwoningen van particuliere beleggers. Er zijn zeker te weinig sociale en middenhuurwoningen, al sinds ik leef (1966), dus dat is niets nieuws. Je moet het mijns inziens juist aantrekkelijk maken voor ‘beleggers’ om woningen sociaal of als middenhuur te verhuren en niet fiscaal onaantrekkelijk.

Dat is namelijk juist niet de oplossing, maar een heel fout populistisch onderbuikgevoel. Stichting !Woon en velen in de linkse politiek denken als de gemiddelde PVV’er of FvD’er: paar verhuurders (waar de PVV’er zou zeggen: buitenlanders) zijn slecht, dus alle verhuurders (buitenlanders) slecht.

Maar de heer Bartlema heeft maandag een positieve wending gegeven. In het aanspreken althans, niet in de oplossing.

Maurice Ensink, Recourt makelaars Amsterdam

Herdenking Watersnoodramp

Jammer dat onze koning niet zelf aanwezig was bij de herdenking van de Watersnoodramp in Zeeland. De ramp heeft ruim 1800 mensenlevens gekost en heel veel materiële schade en trauma’s veroorzaakt. Dit moeten we altijd gepast blijven herdenken, ook omdat het bijdraagt aan bewustwording dat de zee altijd gevaarlijk blijft.

Het werkbezoek van de koning aan het Caribisch deel van het koninkrijk had ook op een ander moment georganiseerd kunnen worden. Terwijl Zeeland herdacht, zaten de koning, koningin en kroonprinses op hun vrije dag vermoedelijk aan het strand met een lekker drankje, terwijl in Zeeland de trauma’s weer herbeleefd werden.

Ton Jacobs, Amsterdam

Tips voor Ajax

Sam Planting geeft in Het Parool van 1 februari drie behartigenswaardige tips voor de Ajaxspelers die de defensieve kracht moeten vergroten. Laat ik er mijn drie tips aan toevoegen voor de aanvallers en opkomende middenvelder/verdedigers.

1) Verhoog het scorend vermogen door alle spelers doeltreffend te leren schieten: je lichaam boven de bal houden (achteroverleunen en de bal gaat de tribune in) en de ruimte tussen de keeper en de doelpaal benutten (dus niet naast of over schieten en zeker niet recht op de keeper af).

2) Ben je als speler bij de achterlijn, geef de bal dan altijd voor richting de penaltystip (de bal nooit meer terugspelen: bij de achterlijn ben je immers waar je met de bal wilt zijn). Zulke voorzetten zijn namelijk het lastigst te verdedigen en de bal kan makkelijk door een opkomende Ajaxspeler ingekopt of ingeschoten worden.

3) Speel de bal vanaf het middenveld altijd op een speler die richting doel loopt: gaat vier van de vijf keer mis (net buitenspel of de pass is net te hard), maar de vijfde keer staat de speler alleen voor de keeper. En de boogbal over de uitkomende keeper is dan heel wat effectiever dan een hard schot over de grond (die tegen de keeper aangeschoten wordt).

Nu maar hopen dat de concurrentie van Ajax de tips van Sam Planting en van mij niet leest.

Rudy Schreijnders, Maarssen