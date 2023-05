Opinie: ‘Was de bakfietsmoeder uit Zuid maar zo eerlijk over zichzelf als de Nutellawinkel’

Drukte door een ‘Tiktokrij’ in de Amsterdamse binnenstad; klanten in een file voor een koekbakkerij. Beeld Jakob van Vliet

Toeristen kuieren er wijdbeens over straat en vrijgezellen vieren luidruchtig dat ze het huwelijksbootje hebben weten te vermijden. Als je niet oppast, ben je al snel onderdeel van een uitgebreide fotoshoot, waarbij je als fietser berekend onderdeel bent van het idyllische Amsterdamse decor.

Veel geboren en getogen Amsterdammers – en de meeste zelfingenomen nieuwkomers zoals ik – hebben niet veel goeds te zeggen over de binnenstad. Zodra de eerste bloesems in het Vondelpark verschijnen, wordt de Amsterdammer verdreven door plat consumentisme in het centrum.

En toch zal ik altijd van de binnenstad houden, niet in de laatste plaats omdat ik er als jonge dagjesbezoeker verliefd werd op de stad, maar vooral omdat het een van de weinige delen van Amsterdam is die volledig eerlijk is over wat het is: een verdorven toeristenval, omringd door enkele van de meest zielloze straten die je het gevoel geven dat je in elke binnenstad van Europa kan zijn. Het is ultracommercieel en ondanks verschillende pogingen om de binnenstad te hervormen, lijkt het geen seconde spijt te hebben van zijn lot. Ik zou willen dat de rest van de stad zo eerlijk was als de binnenstad.

Kermisattractie

Ik ben geboren en getogen in de Achterhoek, maar als import-Amsterdammer krijg ik altijd heimwee als ik de stad verlaat. Hoewel ik normaal gesproken op feestjes en partijen de binnenstad verafschuw, verlangde ik afgelopen week voor het eerst naar de overvolle Wallen.

Toen ik zelf naar de stad verhuisde, was ik pas een paar keer in mijn leven in Amsterdam geweest. Ik dacht dat Amsterdam vooral bestond uit de Dam, vreemd geklede mensen, Chantal Janzen en de Negen Straatjes. Ik werd omver gereden door ongeduldige Amsterdammers en probeerde me staande te houden in de tram met mijn tas op mijn buik. Amsterdam voelde als een kermisattractie, waar je na verloop van tijd overprikkeld en gedesillusioneerd uitstapt.

Ik heb nu in drie stadsdelen in Amsterdam gewoond, in Oost, West en Zuid. En hoewel authenticiteit in Amsterdam – of de perceptie daarvan – als een gewaardeerde sociale valuta wordt beschouwd, worstelen Amsterdammers en Amsterdamse wijken ermee.

Watergraafsmeer is het nieuwe Oud-Zuid, Oud-Zuid is het nieuwe Manhattan – met als kers op de taart George W.P.A., dat staat voor Willemspark Avenue – en Noord doet nog steeds alsof het een toevluchtsoord is voor kunstenaars en creatievelingen, maar het is eerder een plek waar toeristen over de stad heen schommelen en mensen discussiëren over natuurwijn en de juiste kleur van zwarte filterkoffie. Volgens mijn 79-jarige buurvrouw was dat vroeger wel anders: “Je was Amsterdammer omdat je anders was, en dat was je samen en daardoor was niemand alleen.”

Onverstoorbaar

Nu de lente weer is aangebroken en vervelende toeristen de binnenstad bezetten, dwaal ik als stiekeme toerist verkleed als Amsterdammer door de drukke straten en word ik opnieuw verliefd op de stad, zoals ik dat jaren geleden werd. Buiten de Ring zal ik geen slecht woord over mijn stad spreken, maar diep van binnen hoop ik Amsterdam te zien zoals het er vroeger moet hebben uitgezien. Onverstoorbare Amsterdammers die weten wie ze zijn en elk hun eigen weg gaan, over de bruggetjes fietsend of dwalend over het IJ. Die zich niets aantrekken van de stijlgidsen die het internet hen voorschrijft.

Ik zou willen dat ik wist wie ik was, zoals de Amsterdamse binnenstad weet wie ze is. Ik zou willen dat de bakfietsmoeders uit Zuid zichzelf begrijpen zoals de Nutellawinkel zichzelf begrijpt en ik zou willen dat de hippe Noordelingen zich realiseren dat hun alternatieve levensstijl ook een modetrend is en weinig eigenheid uitstraalt.

Op de Dam kan een duif gewoon een duif zijn, zonder zichzelf voor te doen als een halsbandparkiet.

Floor Doppen, Amsterdam