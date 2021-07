Opinie: ‘Wapens zijn het echte probleem, niet drugs’

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Het geweld komt uit de drugsindustrie, wordt nu nogal fatalistisch geconstateerd. Dat is bizar. Laten we ons eens op dat geweld concentreren, want dat heeft de meeste impact op ons als brave burgers.

Voor crimineel geweld heb je vuurwapens (of raketten) nodig, vuisten of steekwapens zijn kennelijk te lastig. Het bestrijden van wapenbezit en -handel is echter al jaren geen prioriteit meer, er zijn geen gespecialiseerde afdelingen meer voor. Dat is niet toevallig, want de handel in drugs krijgt alle aandacht. Wapens zijn nu vooral bijvangst bij het bestrijden van drugshandel.

Maar wapens maken onaangekondigd slachtoffers en drugs niet. Echt iedereen kan met vuurwapens makkelijk anderen doden; jonge straatcriminelen, verwarde of instabiele patiënten, terroristen, huurmoordenaars, iedereen. Met een blok cocaïne moet je heel goed mikken vanaf een heel hoog gebouw om te kunnen doden.

De handel in illegale drugs is nooit onder controle geweest omdat drugs zo makkelijk te verstoppen en te vervoeren zijn. Dat past ook bij de vraag van verslaafden die het eindeloos consumeren. Wapens hebben dat allemaal niet. Ze zijn kort na aanschaf ook niet ‘op’ en blijven jaren na aankoop werkzaam; dodelijk.

Consumenten vragen ook niet om wapens. Zelfs drugscriminelen stellen het gebruik ervan zo lang mogelijk uit. De topcriminelen hebben op een gegeven moment genoeg wapens in bezit en er zit een grens aan hoeveel wapens je kunt dragen en bewaren. Logisch is daarom dat als wapens het land in blijven komen ze goedkoper worden, overal te krijgen zijn en ze steeds meer andere criminelen bereiken.

Wapens zijn in niemands dagelijks leven belangrijk, hoogstens bij een enkele verzamelaar met een wapenvergunning en een lidmaatschap van een schietclub. Dat is helemaal legaal en goed te controleren.

Wapens zijn niet alleen een gevaar voor burgers, maar ook voor bijvoorbeeld politieagenten. Als het monopolie op geweld niet meer bij de staat ligt, lopen agenten zelf meer gevaar en moeten ze zich er preventief tegen wapenen. Dan krijg je Amerikaanse toestanden waarbij het gewoon wordt om jou als burger bij een simpele staandehouding eerst met het gezicht tegen de grond te duwen voordat je verder kunt praten over je verkeersovertreding.

Volg daarom eerst de wapens en de handel erin en maak het land wapenvrij. Die drugshandel opdoeken is dan bijvangst. Of niet, maar dáár resultaten boeken zal met het huidige beleid toch niet snel lukken.

Reinder Rustema (petitionaris van wapens.petities.nl), Amsterdam