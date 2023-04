Opinie: ‘Wanneer wordt er nou eens echt goed geluisterd naar onderwijspersoneel?’

Denken dat onderwijs een aaneenschakeling van losse lessen is, is een denkfout die alleen gemaakt wordt door mensen die niet zelf voor een klas staan. Beeld Getty Images

Bevoegde leerkrachten zouden in het basisonderwijs slechts in één vak, waarin ze specialist zijn, les mogen geven, stelde bestuurskundige Odette ten Have-Posthuma onlangs in een ingezonden stuk in Het Parool. ‘De overige tijd, voor bijvoorbeeld het inoefenen van lesstof, buitenspelen, broodje eten en Jeugdjournaal kijken, worden de leerlingen begeleid door een vaste pedagogisch medewerker en/of vaste onderwijsassistent,’ schreef Ten Have-Posthuma.

In het primair onderwijs leren kinderen niet ‘in afgekaderde blokken’. Burgerschap leren ze niet uit een lespakket. Ze leren erover wanneer er bijvoorbeeld een conflict tijdens handvaardigheid ontstaat en de leraar het gesprek aangaat met de groep. Rekenen leren kinderen niet alleen tijdens de rekenles, maar ook tijdens de muziekles (kwartnoten, halve noten).

Dat is nu juist wat het vak van onderwijzer zo bijzonder maakt. Een echte leraar weet wanneer er geschakeld moet worden, wanneer de leerlingen er ‘klaar’ voor zijn. Denken dat onderwijs een aaneenschakeling van losse lessen is, is een denkfout die alleen gemaakt wordt door mensen die niet zelf voor een klas staan.

Spreadsheetmanagement

Eerder gaven verenigde Amsterdamse schoolbesturen aan dat het huidige model, van één bevoegde leerkracht voor de groep ondersteund door een onderwijsassistent, op zijn laatste benen zou lopen en er zijn commerciële ICT-bedrijven, die gouden bergen beloven met betrekking tot onderwijs via de webcam. Maar wie gaat hier nu over?

Dit soort voorstellen komt veelal uit de kokers van interimspecialisten, managers, strategisch adviseurs en zogenoemde bruggenbouwers: een genre spreadsheetmanagement waar de vraag of leraren in de voorgestelde nieuwe constructie zouden willen werken gemakshalve buiten beschouwing wordt gelaten. Het is totaal losgezongen van de dagelijkse praktijk en van de inhoud van het werk voor de klas.

Wanneer er écht goed zou worden geluisterd naar wat het onderwijspersoneel aangeeft, zouden we eindelijk kunnen starten met een aanpak van het schoolleider- en lerarentekort die het onderwijs op de lange termijn een kwaliteitsimpuls geeft. We weten namelijk allang wat er nodig is om het lerarentekort op te lossen.

Vijf punten

Die oplossing ligt in de politieke keuzes nieuwe mensen aan te trekken en in goed werkgeverschap het huidige personeel te behouden. Daar zijn door de beroepsgroep vijf concrete punten voor bedacht: focus op lesgeven (meer tijd voor het vak), kleinere klassen, het dichten van het lerarenlek (leraren die uitstromen, bijvoorbeeld vanwege het geringe uitzicht op een vast contract), goede arbeidsvoorwaarden en het uitleggen van een rode loper voor startende leraren.

Als al die mensen, politici en organisaties die zich willen inzetten voor goed onderwijs zich nu eens eerst hiervoor hard maken, dan kan het onderwijspersoneel zich gewoon richten op dat wat het het liefste doet: goed onderwijs organiseren en gewoon goed lesgeven en minder op het doorprikken van zotte proefballonnetjes.

Mohammed Guellaï (leerkracht basisonderwijs ) en Thijs Roovers (lid dagelijks bestuur Algemene onderwijsbond)