Opinie: ‘Wanneer komt de overheid eens op voor de Wallenbewoners?’

‘Wat nou schuldsanering, studenten krijgen dertig jaar!’

Lang getwijfeld of ik moet reageren op al die stukken over studieschuld anno nu. De druppel was de ingezonden brief van E. Gommeren. Hoezo schuldsanering voor een student? Ze mogen er dertig jaar over doen om af te betalen! Ik studeerde eind jaren zeventig, begin tachtig en eindigde met een schuld van bijna 25.000 gulden. Ik moest dat in tien jaar tijd afbetalen. Tot de laatste cent afbetaald, 100 gulden in de maand.

De generatie voor mij kreeg kwijtschelding van studieschuld als ze in het onderwijs gingen werken. Helaas bestond die regel toen niet meer. Maar ik heb niet gedemonstreerd. Mijn kinderen zijn tijdens hun studie thuis blijven wonen en hebben geen studieschuld opgebouwd. Toch hebben ze leuke studiejaren gehad. Het is maar net in welk decennium je leeft en welke keuzes je maakt. Je kunt over alles wel mopperen, maar kijk eens in de wereld om je heen. We leven in een fantastisch land.

C. Brandsma, Amsterdam

‘Wanneer komt de overheid eens op voor de Wallenbewoners?’

In aanvulling op Martijn Badir en Jasper van Dijk over toeristenbelasting en een Airbnb-verbod: volgens het Coalitieakkoord 2018-2022 zou er een specifiek plan voor de Wallen komen. Dat is later ondergebracht in het plan van Aanpak Binnenstad. De gemeente schrijft al vele jaren over ‘Stad in Balans’ en over spreiding van bezoekers. Een buurt als De Wallen wordt iedere avond overheerst door bezoekers, helemaal op de donderdag- tot en met zondagavond.

Dat toerisme is sterk toegenomen na 2014. De drukte en de overlast is gigantisch geworden. Dat heeft de actiegroep Stop de gekte op de Wallen al in 2019 kenbaar gemaakt. Spreiding helpt hier niet. Bewoners op de Wallen zijn ’s avonds volstrekt ondergeschikt aan de bezoekers. De overheid doet slechts aan crowdmanagement, wat leidt tot eenrichtingsverkeer als overheidsdienaren het te druk vinden. Die lat ligt veels te hoog.

Bewoners hebben voorgesteld om de idiote drukte terug te brengen tot de helft van het niveau van 2019. Eindelijk, na jaren wordt gezegd dat het terug moet naar 70 procent. Dat is niet de helft, maar in ieder geval een stap in de goede richting.

Bewoners blijven ’s avonds thuis omdat ze zich niet in die massa’s mensen willen begeven. Ook komen eigen bezoekers in toenemende mate vanwege de drukte en de sfeer niet meer op bezoek in de avond. Wanneer komt de overheid eens op voor de bewoners in plaats van voor de massa’s kijktoeristen hier? En wanneer wordt er hier eens echt gehandhaafd als er alcohol op straat wordt gedronken of tegen woningen aan wordt gepist?

Zijn de burgemeester, het CDA en nog wat raadsleden de enigen die de leefbaarheid hier echt willen herstellen? Wanneer komen er eens echt effectieve maatregelen om de drukte en de overlast terug te dringen, zodat er hier ook weer een beetje normaal gewoond kan worden?

Ed Huijg, Wallenbewoner