Opinie: ‘Waarom zwijgen de activisten over de terreur in Afrika?’

Een krantenverkoper in Burkina Faso met een exemplaar van L'Observateur Paalga, een lokaal dagblad. Op de voorpagina staat alleen de naam van het dorp waar moslimextremisten begin juni 160 mensen, onder wie zeker 20 kinderen, hebben vermoord. Beeld AFP

De dood vorig jaar van de zwarte arrestant George Floyd in Amerika ontketende wereldwijd een activistische storm die nog altijd niet is geluwd. Er waren massale demonstraties, talloze statements en zaken die tot voor kort onomstreden leken, liggen anno nu fel onder vuur. Standbeelden werden beklad of zelfs omvergetrokken, oude films geschrapt, boeken verwijderd en ook ons taalgebruik moet volgens sommigen op de schop.

Onder het motto Black Lives Matter wordt het Westen gekuist van alles wat ook maar ríékt naar racisme. Diversiteit en inclusie zijn omarmd als dé dogma’s op weg naar een betere wereld, maar terwijl hier de activistische stofkam niemand ontziet, tot bordspellen en gebakjes aan toe, rept de geëngageerde gemeenschap intussen met geen woord over het gruwelijke geweld waaronder black lives in Afrika momenteel gebukt gaan. Het continent is uitgegroeid tot dé brandhaard van het islamitisch terrorisme.

Afgelopen weekend nog vielen er ruim 130 doden bij een bloedbad in Burkina Faso en al eerder werden onder meer Mozambique, Niger en Tanzania getroffen. Het aantal slachtoffers loopt in de vele duizenden. Toch gaat er hier geen activist de straat voor op.

Er gaat op het continent tegenwoordig geen dag voorbij zonder terreuraanslagen. Afrika zucht onder wat wel een jihadistische geweldsexplosie is genoemd, de Nigeriaanse onderzoeker Akinola Olojo spreekt van een golf van dodelijke aanvallen, onthoofdingen en ontvoeringen, maar hoe gruwelijk ook, het lijkt westerse activisten nauwelijks te deren.

Zo vurig als de woede in Europa en Amerika gloeide voor George Floyd, zo fanatiek als men hier jaagt op alles wat ook maar zwéémt naar racisme, zo totaal is de stilte waar het de massale terreur in Afrika betreft. Levens, zwarte levens, sneuvelen er met tientallen tegelijk, op gruwelijke wijze, maar de geëngageerde gemeenschap hier hult zich in stilzwijgen.

Waar blijven de statements? Waar blijven de demonstraties? Men was toch zo begaan met black lives? Met minderbedeelden? Waarom horen we er hier dan niemand over? Tellen deze levens niet? Of ageert men enkel tegen het Westen? Maar waarom? Zijn oude beelden en bordspellen werkelijk erger dan een jihadistische geweldsexplosie?

Dave Boots, Enkhuizen