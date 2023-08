Opinie: ‘Waarom zouden ouders ooit met hun kinderen willen reizen?’

Beeld Vincent Spiering

‘Waarom zouden ouders ooit met hun kinderen willen reizen?’

Wie had gedacht dat Adults only-hotels zo’n briljante uitvinding zouden zijn? Het concept is vast ontstaan na een lange vergadering van geniale geesten die besloten dat kinderen eenvoudigweg moeten worden verboden op vakantiebestemmingen. Waarom zouden ouders ooit met hun kinderen willen reizen? Vakanties zijn immers bedoeld om te ontsnappen aan het gezinsleven en de verantwoordelijkheden van het ouderschap. Dus waarom niet een hele reeks hotels speciaal voor volwassenen creëren om die lastige kleintjes buiten te sluiten?

Laten we eens kijken naar de geweldige voordelen van deze magische hotels. In tegenstelling tot andere vakantieoorden bieden Adults only-hotels een serene en rustige sfeer. Dus geen lawaaierige kinderen die het zwembad in beslag nemen of de glijbaan monopoliseren. In plaats daarvan kunnen we ons omringen met andere kinderhatende volwassenen die net als wij op zoek zijn naar een kindervrije vakantie. Wat een heerlijke manier om nieuwe vrienden te maken, nietwaar?

En laten we vooral niet vergeten dat deze prachtige uitvinding heeft geleid tot hele bestemmingen die speciaal zijn ontworpen voor volwassenen. Geen kinderentertainment hier! Alleen maar exclusieve spa’s, fitnessfaciliteiten en romantische dineropties. Wie heeft er nu behoefte aan plezier en gelach van kinderen als we kunnen genieten van een stel grijze muizen die over hun antirimpelcrèmes praten?

Natuurlijk begrijpen we dat sommige mensen gewoon niet inzien hoe geweldig het is om een vakantie zonder kinderen door te brengen. Gelukkig zijn er nog steeds talloze mogelijkheden voor gezinnen om hun vakanties samen door te brengen. Het zou gewoon absurd zijn om iedereen te verplichten om dezelfde soort vakantie-ervaring te hebben, toch?

Dus ja, laten we gewoon volop genieten van deze volwassen vakantiehemel die Adults only-hotels bieden. Want wie wil er nu eigenlijk echt qualitytime doorbrengen met hun dierbaren als ze een oase van kinderloze rust kunnen hebben?

Leon Koop, Eindhoven

‘Van de meeste woningen op Woningnet weet je niet waarop je nu eigenlijk inschrijft’

Sociale verhuurders hebben een riante positie: de vraag naar woningen is enorm groot. De prikkel om te investeren in goede informatie over de woningen ontbreekt, evenals de staat van onderhoud van veel woningen.

Van de meeste woningen die worden aangeboden op Woningnet heb je niet eens het idee waarop je nu eigenlijk inschrijft: foto’s van de woning ontbreken vaak of zijn van slechte kwaliteit. Veel woningen zien er smoezelig of uitgewoond uit. Dat er alsnog honderden tot duizenden mensen reageren op een dergelijk aanbod geeft aan hoe groot de woningnood is. Waar is de trots op de eigen woningvoorraad?

De sociale verhuurders geven hiermee het signaal dat je als woningzoekende in dit segment maar moet slikken wat je kunt krijgen en dat het überhaupt een gunst is als je een woning krijgt aangeboden. De website van Woningnet is ook nog eens traag en functioneert slecht. Dat Woningnet geen Funda is, begrijp ik. Een beetje meer aandacht geven aan de eigen woningvoorraad en de potentiële huurders, zal een groot verschil maken in de status van de sociale huursector.

Hélène de Bruine, Amsterdam