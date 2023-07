Opinie: ‘Waarom zijn werkgevers zo tegen thuiswerken?’

Beeld Getty Images

Met de wet Werken waar je wilt voor de deur wakker ik het vlammetje over thuiswerken graag eens aan. Zelf werk ik twee of drie dagen per week op kantoor en de rest thuis. Heerlijk als je het mij vraagt. Zo af en toe is het fijn een ommetje te maken onder werktijd, de was op te hangen, misschien zelfs even buiten een kopje koffie te drinken met een vriend. En dat alles terwijl ik productiever ben! Toch lees en hoor ik steeds meer dat de werkgevers hier minder om staan te springen, maar waarom?

Misschien omdat een onderzoek uitwijst dat het thuiswerken tijdens de pandemie een negatieve impact had op de mentale gezondheid. Toch wankelt dat, omdat het onderzoek uitgaat van een volle werkweek thuis en dat ook nog eens tijdens een pandemie, waarin sociale contacten al tot een minimum beperkt werden. Dat is veelal niet wat werknemers beogen. Het gaat om een balans: een balans van het treffen van collega’s op kantoor en het ongestoord werken thuis. Waar is het de tegenstribbelende werkgevers dan om te doen?

Vaker lees ik dat thuiswerken de zogenoemde ‘work-life balance’ verstoort. Sommige werkgevers vinden dat er een betere balans ontstaat wanneer je op kantoor werkt en thuis je privéleven leidt. Daarnaast heb je beschikking over een goed geëquipeerde werkplek op kantoor.

Maar misschien nog wel de belangrijkste component lijkt het fysieke ontmoeten van collega’s en de ‘koffieautomaatgesprekken’ die zouden leiden tot een toename in werkethos, vaak binnen de advocatuur zo benoemd.

Het gaat om controle

Deze voordelen stralen volgens mij een ontzettend verouderd beeld van de werkelijkheid uit. De wens om op kantoor te werken is slechts het krampachtig vasthouden aan hoe het was omdat men weet hoe dat moet. De nieuwe manier van werken is efficiënter, kost minder en geeft de werknemer meer autonomie.

Stiekem gaat het de werkgevers die tegenstribbelen gewoonweg om controle, denk ik. Die wens bestaat als sinds de industriële revolutie, toen het concept van de ‘manager’ werd verzonnen. De eigenaren wilden zich liever met ‘big picture stuff’ bezighouden, niet continu met kleine, personele, zaken: micromanagement. Toezicht bleef essentieel, dus moest iemand anders dat oppakken. Je zag namelijk precies wat je werknemers deden in de fabriek, veelal assemblage.

Op zich valt er wel iets voor een dergelijke wens te zeggen. Het was van levensbelang dat je werknemers precies deden wat van ze verwacht werd en zelf zo min mogelijk nadachten, kortom: weinig autonomie.

De technologiesector

Maar nu gaat de discussie vaak juist over banen waarbij zelfstandige afwegingen en mogelijk zelfs improvisatie van belang is. Laten we zo iemand voor het gemak een kenniswerker noemen. Door slechts het brein en een computer te gebruiken, kan de kenniswerker werken. Dergelijke functies vereisen veel autonoom handelen, waardoor fysiek toezicht al snel dubbel werk oplevert en dus inefficiënt is. Toch lijkt het lastig loslaten voor de CEO’s, die overduidelijk niet de stap willen maken die de eigenaren wel maakten tijdens de industriële revolutie. Laat dat micromanagen bij deze groep werknemers toch los.

Voor mij komt de standvastigheid over als de onwil om toe te geven dat ook zij nog wat kunnen leren. Juist die werkgevers weten niet hoe ze effectief een team op afstand moeten aansturen. Hun vermogen tot precieze communicatie laat te wensen over. Misschien klets ik uit mijn nek, maar waarom lukt het de technologiesector dan wel? Ter illustratie, Zoom bestaat al 12 jaar, Webex zelfs 28 jaar. Dat is langer dan ik besta. Het zou me niet verbazen dat, wanneer de werkgevers zich ontwikkelen op het gebied van werken op afstand, hun communicatie- en leiderschapsvaardigheden een vlucht nemen.

Overal effectief aansturen

Ergens begrijp ik het wel. Het is lastiger online autoriteit uit te stralen of je dominant te uiten, omdat het fysieke ontbreekt. Toch lijkt me in de huidige tijdsgeest verstandig dat die manier van communiceren als gedateerd wordt gezien, bovendien ook niet zonder risico’s. Daar moet het denken wat mij betreft anders. Een uitstekende manager weet zijn/haar/hun personeel effectief aan te sturen, waar het team zich ook bevindt.

Ach, misschien is het gedoe om niets. Binnen sommige sectoren gaat het aardig: zakelijke dienstverlening en de overheid. In Nederland werkt zelfs 65 procent van de beroepsbevolking op afstand. Dan schrijf ik dit dus voor de overige werknemers die wel willen, maar (nog) niet mogen. Het is lastig om oude gewoonten los te laten, maar wanneer je dat doet, staat er in dit geval wel iets moois tegenover: vrijheid en werknemers die zich begrepen voelen. Respecteer de autonomie die je ook verwacht. Werk thuis wanneer je daar behoefte aan hebt, anders zien we elkaar wel op kantoor. Tot dan.

Frans Wiggers is werkzaam als fiscalist