Opinie: ‘Waarom wordt niet serieus geprobeerd de oorlog in Oekraïne met onderhandelen te beëindigen?’

F-16’s zullen oorlog juist verlengen

Theodor Holman is blij met de levering van F-16’s aan Oekraïne (Het Parool, 22 augustus). Ook de Oekraïners zijn blij. Maar het is een vergissing om te denken dat het mensenlevens zal sparen. Het zal de oorlog verlengen en het risico vergroten dat de boel uit de hand loopt.

Holman vergelijkt Rusland met een hele nare buurman die met een mes je huis komt binnenvallen. Om op die vergelijking door te gaan: als je buurman je huis binnenvalt en zich misdraagt, kan je ook zijn grote broer vragen om te helpen hem er uit te werken. Ook al vind je die grote broer – laten we hem Xi noemen – ook een nare vent. Het is wel een broer met invloed.

Maar ome Joe van de overkant van de gracht wil niet dat Xi erbij komt, want ome Joe heeft ruzie met Xi over z’n plekkie op de markt. En ome Joe heeft weinig belang bij een gesprek met je nare buurman, het is niet zijn huis. Tot nu toe heeft ome Joe met geen enkel gesprek ingestemd, terwijl het zonder hem niet gaat lukken.

De vergelijking wordt wat kinderachtig als je erop doorgaat, maar het komt er op neer dat de oorlog alsmaar wordt verlengd. Terreinwinst kost 4 à 5 soldaten per honderd meter, alleen al aan Oekraïense kant, vertelde een Oekraïense soldaat onlangs in de Kyiv Post. Oekraïne wil nu het hele land terugveroveren. Oekraïne wilde vorig jaar de Russen er voor de zomer uit gooien. Daarna wilde Oekraïne met een voorjaarsoffensief de overwinning halen.

Oekraïne vecht heel dapper tegen een zeer hoge prijs voor een vrijwel onhaalbaar doel en wij leveren de wapens wel – kassa voor de wapenindustrie. Maar het is zeer waarschijnlijk dat er straks toch onderhandeld gaat worden, daar wordt al op voorgesorteerd. En dan blijkt zeer waarschijnlijk dat al die mensenlevens niet de bevrijding van heel Oekraïne opleveren, maar dat er territoriale concessies gedaan zullen worden. Waarom dan niet nu meteen onderhandelen? Waarom het niet eens serieus proberen? Waarom elk voorstel meteen de grond in boren?

Wendela de Vries, Amsterdam

Maak woningdelen makkelijker

Dat de kamernood onder studenten dit jaar groter is dan ooit, is mede te wijten aan recent kabinetsbeleid. Met ingang van 2023 ben je als verhuurder gedwongen een torenhoog rendement te halen op je woning. Als je dat rendement niet haalt, omdat je een huis hebt gekocht voor je kind met een of meer huisgenootjes, moet je er toch belasting over betalen.

Dat noemen ze ‘fictief rendement’. Het is niet meer te doen voor een verhuurder. De huurprijzen omhoog of de woning verkopen, iets anders zit er niet op.

Studenten, kom daar nou eens tegen in opstand, in plaats van te blijven hangen in negatieve sentimenten over ‘huisjesmelkers’.

En denk ook eens na over de opstelling van jullie studentenvakbond. Toen wethouder Zita Pels dit voorjaar de veel te ingewikkelde regels voor woningdelen wilde versoepelen, moest ze die plannen intrekken na protesten van onder meer de Asva. De reden: zorgen om de rechtspositie van huurders. Op zich begrijpelijk: woningdelen is niet ideaal, maar beter dan slapen op straat.

Roy van de Graaf, Amsterdam

Een altaar in de Wester?

In de Westerkerk blijkt veel mogelijk, nu weer een pop-upsportschool. Maar zweten voor het altaar lijkt me stug, zoals Het Parool (de krant van 23 augustus) schrijft. Dat zweten kan wel kloppen, maar een altaar ontbreekt in elke protestantse kerk, zoals de Westerkerk van oudsher is. Maar ja, preekstoel leent zich klaarblijkelijk minder goed voor beeldspraak.

Hein Jansen, Amsterdam

Hartjesdag

Hartjesdag was volgens mij veel meer dan alleen het verkleedcarnaval op de Zeedijk. In de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen ik in Oost woonde, was er elk jaar in de Dapperbuurt de Hartjesdag-wielerronde met bekende wielrenners, waar vele tienduizenden toeschouwers kwamen kijken.

Verder waren er vele zogenaamde vreugdevuren (fikkies) met metershoog opgetast sloophout en autobanden in de smalle straten, waar de brandweer toch wel moest komen blussen omdat er anders ruiten zouden springen.

Zelf denk ik dat Hartjesdag in nog meer buurten gevierd moet zijn.

Rob van Veen, Kortenhoef