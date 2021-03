Opinie: ‘Waarom worden sekswerkers weer uitgesloten?’

Een sekswerker demonstreert door middel van een peepshow tegen het besluit dat sekswerkers nog niet aan de slag mogen. Het kabinet bepaalde dat alle contactberoepen na een lockdown weer aan de slag mogen, maar sloot sekswerkers uit van hervatting van hun werk. Beeld ANP

Terwijl alle contactberoepen weer aan de slag mogen, moeten de sekswerkers thuis blijven. Onze beroepsgroep wordt wederom en zonder argumentatie uitgesloten van versoepeling. Terwijl masseurs en schoonheidsspecialisten ook intieme delen van het lichaam aanraken, zonderde premier Mark Rutte (VVD) onze beroepsgroep zonder toelichting uit. Ons werk zou ‘een bijzonder karakter’ hebben.

Sekswerkers worden door de overheid anders behandeld omdat er gebrek aan inzicht en interesse in het werk is. Er wordt gewezen op het feit dat sekswerkers intiem contact hebben met hun klanten en bijvoorbeeld kappers niet. Toch is sekswerk vaak veel veiliger dan menig mens’ sociale leven. Sekswerkers moeten zich namelijk altijd al aan strenge hygiëne- en veiligheidsprotocollen houden.

Bovendien, in ons geval, zien de ­escorts maar één klant per week – als dat al het geval is. Contactmomenten zijn dus beperkter dan die van kappers en schoonheidsspecialisten, die tientallen zo niet honderden klanten per week ontvangen. Het achterlaten van je gegevens en het uitvragen van klachten is tegenwoordig ingebouwd in onze werkwijze. Veel verplaatsing tussen regio’s is er ook niet. We zoeken altijd iemand die zo dichtbij mogelijk woont.

Wanneer we deze argumenten aandragen bij de politiek, is het tegen dovemansoren. Wij spreken nu voor de high-class escortbranche, maar elk segment van deze sector behoeft regels die passen bij de gelegenheid. De onwetendheid en de vooroordelen zorgen ervoor dat wij nog steeds geen gelijke rechten hebben. Dat is oneerlijk.

Eva Swagerman en Yorinde ­Mazereeuw (eigenaresses van ­high-class escort service Pink Sheets), Velsen-Noord