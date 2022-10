Opinie: ‘Waarom stimuleren we niet veel meer dat huiseigenaren hun huizen voorzien van dubbelglas?’

Beeld Vincent Spiering

‘De monumentenregels zijn volkomen achterhaald’

Overal is men bezig om slimme dingen te bedenken voor het besparen van energie. Amsterdam met zijn groene college heeft zelfs wethouder Zita Pels voor duurzaamheid en energietransitie. Waarom hoor je dan niemand over een paar maatregelen die toch echt voor het inkoppen liggen? In vrijwel het gehele centrum zijn de woningen voorzien van enkelglas. Waarom? Omdat dubbelglas niet mag. Het zijn namelijk monumenten.

Dat deze monumenten tegenwoordig zonder problemen onzichtbaar van dubbelglas kunnen worden voorzien zónder aantasting van de monumentale status, doet er niet toe. Regels zijn regels. Hetzelfde geldt voor het neerleggen van zonnepanelen op de vele platte daken in het centrum. Niemand die het zou zien, maar het is verboden om dezelfde reden. Mensen, het is 2022! Deze monumentenregels zijn echt volkomen achterhaald, schaf ze morgen af. Daarmee help je mensen.

Ook buiten het centrum zijn nog heel veel (huur)woningen voorzien van enkelglas. Waarom wordt niet veel meer gestimuleerd dat huiseigenaren (en verhuurders) hun huizen voorzien van dubbelglas? Een hele eenvoudige manier om een enorme groene sprong voorwaarts te maken en tegelijkertijd de energiekosten van de bewoners enorm te reduceren.

Erik-Jan Haanraadts, Amsterdam

‘Als je de dierentuin een warm hart toedraagt, zou je niet moeilijk doen over de toegangsprijs’

In de brief van de heer Licher over Artis (Het Parool, 28 september) beklaagt hij zich over het feit dat veel hokken in de dierentuin dicht zijn terwijl toch de normale prijs wordt gehanteerd. Het aquarium wordt grondig gerenoveerd en is al meer dan een jaar gesloten, verder is algemeen bekend dat Artis veel dierenverblijven aan het opknappen is. Ook heeft de dierentuin door de pandemie de laatste twee jaar veel inkomsten misgelopen.

Als je de dierentuin een warm hart toedraagt, zou je zelfs bereid moeten zijn om een hogere toegangsprijs te betalen (met speciale regelingen voor minima). Wij hebben al enige tijd een jaarkaart en gaan regelmatig met onze kleindochter naar Artis, waar ondanks opknapbeurten van sommige hokken nog voldoende is te zien. Als de heer Lichter het heeft over ‘niet zo netjes van Artis’, dan geldt dit wel voor de toiletten in de dierentuin, want die zijn ronduit smerig.

Arno de Vries, Amsterdam

‘Ik had de ronselaars drie uur van de straat gehouden’

De jongeman met bloempotkapsel en bril van de Scientology Kerk (Het Parool, 26 september), die rond 1990 vaak in de Kalverstraat stond, kan ik mij nog goed herinneren. Het was nogal een opdringerig typetje. Een vriendin van mij die al bij meerdere gelegenheden door hem was aangesproken is een keer, nog voordat hij met zijn vaste bekeerriedeltje kon beginnen, flink tegen hem uitgevallen. Dit bleek ook een effectieve strategie te zijn om van hem af te komen.

Net als de vriend van Maarten Moll ben ik ook een keer mee naar binnen gegaan. Na eerst een test gedaan te hebben, werd mij in de evaluatie, waar allerlei herkenbare eigenschappen van mij naar boven kwamen (logisch, je had net een uitgebreide psychologische test gedaan), te verstaan gegeven dat het slecht met mij zou aflopen. Tenzij ik een cursus bij hen ging volgen. Toen ik aangaf hier geen interesse in te hebben werd ik aan een mooie meid gekoppeld die nogmaals een poging deed. Toen dit wederom niet lukte, probeerde ze mij allerlei boeken te slijten. Nadat ik ook hiervoor bedankt had, werd ik uiterst onvriendelijk naar buiten begeleid. Ik had meerdere ronselaars drie uur van de straat gehouden.

Ook mensen die tevoren op de hoogte zijn van de praktijken van de Scientology Kerk en bekend zijn met psychologische tests, moeten behoorlijk sterk in de schoenen staan om weerstand te bieden aan deze dames en heren.

B. de Vries, Amsterdam

‘Weinig animo voor de herhaalprik? Prikafspraak maken lukt niet’

Weinig animo voor de herhaalprik? Ik heb een uitnodiging gekregen en probeer een afspraak te maken via www.planjeprik.nl, want: je kunt zonder afspraak niet naar een priklocatie gaan. Ik voer mijn postcode in, dat is toevallig de postcode naast de priklocatie in de RAI. Vervolgens kan kiezen uit de priklocaties in West, Noord of Zuidoost. Dan maar even bellen naar 0800-7070: daar zou ik de RAI als locatie kunnen aanvragen. Maandag meldt een stem mij dat het erg druk is en dat ik vandaag niet kan bellen. Dinsdag doe ik een nieuwe poging en krijg ik dezelfde informatie. Woensdag nog eens proberen: ‘Het is momenteel erg druk, u kunt vandaag niet meer bellen voor een afspraak.’ Mijn buurvrouw van tachtig gaat morgen met de bus en tram naar haar prikafspraak in West. Daarbij rijdt ze langs de RAI. Ik ga daar morgen zonder afspraak een poging wagen.

Nel Vos, Amsterdam

‘Hebben onze bestuurders geen belangrijker zaken aan het hoofd dan de Rooie Nelis?’

Het Parool kenmerkt zich door een prettige mix van lokaal en nationaal/internationaal nieuws. Het is dus logisch dat deze kwaliteitskrant aandacht schenkt aan het wel en wee van café Rooie Nelis. Immers, het gaat hier om echte Mokumse folklore.

Dat de burgemeester van metropool Amsterdam en de gemeenteraad van deze wereldstad zich intensief met de kwestie Rooie Nelis bezighouden is echter verbazingwekkend. Hebben onze bestuurders geen belangrijker zaken aan het hoofd of willen ze aantonen ‘heel gewoon’ gebleven te zijn? Amusant is het inmiddels wel!

Maarten Racz, Enschede

‘Nieuwe bestuurscultuur? Blablabla!’

Woensdag stond er een stuk in Het Parool over hoe het weer eens verschrikkelijk mis ging bij een klokkenluider. Er is in al die jaren, ondanks alle regels, nog steeds helemaal niets veranderd en het verbaast mij dan ook dat er nog steeds mensen zijn die hun nek uitsteken!

In het kort: iemand kaart het op schimmige wijze omzeilen van het salarisplafond van NPO-presentatoren aan. Uiteindelijk komt de klokkenluider bij de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs terecht, mevrouw Hammersma. Deze mevrouw bleek bevriend te zijn met NPO-baas Shula Rijxman! Arie Slob moffelde het al een beetje weg, en ook de huidige minister van Onderwijs, die ontzettend vriendelijke professor de heer Dijkgraaf, laat deze ambtenaar gewoon zitten waar ze zit. Nieuwe bestuurscultuur: blablabla!

Wim Tholen, Almere

‘Eindelijk wc’s op de Noordermarkt, maar mag het ook eens mooi?’

Koningin Elizabeth II stond erom bekend dat ze uren haar plas kon ophouden. Een eigenschap die de meesten van ons helaas missen. Des te kwalijker dat Amsterdam zo weinig openbare wc’s heeft. In de buurt van de Noordermarkt zijn er bijvoorbeeld geen. Twee jaar geleden verdween een krul op de hoek van de markt, aan het water. Maar die was ook niet bepaald vrouw- en gehandicaptenvriendelijk.

De gemeente heeft nu besloten dat er een toilet voor dames, heren en gehandicapten moet komen op de Noordermarkt. Het protest van omwonenden is een typisch staaltje not in my backyard-denken, maar op één punt hebben ze wel gelijk. Waarom mag een publiek toiletgebouw er niet goed uitzien en kan een toiletbezoek niet prettig zijn? Waarom geen fraaie architectonische inpassing met of zonder een toiletmevrouw of -meneer? Schrijf een prijsvraag uit, kijk naar goede voorbeelden, doe iets. Amsterdam zoek een oplossing!

En aan iedereen die te vaak een plas moet ophouden, onderteken de petitie ‘Graag wél een openbaar toilet op de Noordermarkt’.

Lord Bontje (toiletblogger), Amsterdam