Opinie: ‘Waarom steunt de raad de burgemeester niet met het i-criterium?’

Coffeeshop Green House in de Haarlemmerstraat. Beeld Dingena Mol

Het voorstel van burgemeester Halsema om een coffeeshopverbod voor toeristen in te voeren wordt woensdag besproken in de gemeenteraad. Dit zogeheten i-criterium (verkoop van cannabis uitsluitend aan ingezetenen) wordt hard aangevallen. In de media verschijnen talloze analyses en de resultaten van een onderzoek dat in opdracht van de bond van cannabishouders (!) is gepubliceerd.

We horen hoofdzakelijk dat de invoering van het i-criterium niet zal werken, omdat de handel zich zal verplaatsen naar de straat. Nergens wordt ingegaan op de argumenten van de burgemeester die uitgebreid motiveert waarom en hoe zij samen met Openbaar Ministerie en de politie de cannabismarkt beheersbaar wil maken.

De protesten tegen het i-criterium zeggen vooral iets over hoe sterk de lobby is en hoe groot de financiële belangen zijn die worden verdedigd. In de coffeeshops, zeker die in het centrum van de stad, komt geen Amsterdammer meer, maar er gaan dankzij het drugstoerisme vele miljoenen in om. Dat geven de handelaren niet graag uit handen.

Tegenover de commerciële belangen van de seks- en drugsindustrie in de binnenstad staan de belangen van de bewoners die leefbaarheid, nachtrust en ruimte voor hun kinderen willen. Dat zijn zaken die niet in geld zijn uit te drukken. De bewoners gaan er nog vanuit dat op het stadhuis hun belangen worden behartigd. Maar is dat wel zo?

Niet normaal

Binnenstadbewoners pleiten al jaren voor het sluiten van de prostitutieramen, een blowverbod op straat en het invoeren van het i-criterium om de leefbaarheid in de binnenstad te verbeteren. Gaan we niet doen, stelt de gemeenteraad, want dan gaat de handel de straat op. De handel de straat op? Dealers staan op de Burgwallen nu al huis aan huis om aan de duizenden bezoekers die afkomen op de seks en drugs hun (nep)dope te slijten.

Bewoners kunnen hun raam niet open zetten vanwege de wietlucht van blowende toeristen voor hun deur. “Cannabisgebruikers geven geen overlast,” zeggen de coffeeshophouders. “Het zijn niet mijn klanten,” zegt de horeca. Het is toch niet normaal dat een binnenstadbewoner tot diep in de nacht wakker moet liggen van het gegil van doorgesnoven feestgangers die er de beest uithangen en van de loeiende sirenes van politie en ambulances (1600 slachtoffers per jaar van overmatig drugsgebruik alleen al in het OLVG).

Waarom moeten wij toestaan dat drommen bezoekers het mooiste en oudste deel van onze stad bezetten, elk weekend, om de lichamen van straatarme Oost-Europese vrouwen te keuren? “De toeristen komen ook voor de musea,” zeggen de onderzoekers. Vette pech voor de Wallenbewoner dat het Rijks, het Van Gogh en het Stedelijk om aan het eind van de middag hun deuren sluiten.

In de binnenstad zijn door de jaren heen vele overlastgevende industrieën vertrokken. Scheepswerven, drukkerijen, metaalbewerkers. Waarom we de uit de hand gelopen seks- en drugsindustrie met hun criminele uitwassen nog langer in de oude binnenstad moeten tolereren, is gewoon niet te begrijpen. De gemeenteraad van Amsterdam offert liever haar middeleeuwse stadshart op aan de seks- en drugshandel, uit naam van een tolerant Amsterdam waar alles moet kunnen, dan dat zij opkomt voor haar bewoners.

Waarom steunt de raad de burgemeester niet?

Rogier Noyon, Voordestad Beeld -