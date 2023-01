Opinie: ‘Waarom pas al die aandacht voor ArtKitchen als de galerie stopt?’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Beeld Vincent Spiering

Waarom nu pas al die aandacht voor ArtKitchen?

Afgelopen vrijdag stond er een groot artikel over twee volle pagina’s in Het Parool over de ArtKitchen Gallery van Jeannette Dekeukeleire, die er na 30 jaar de brui aan geeft. Prima stuk, niets mis mee. Behalve dan dat er geen enkele aandacht was voor het werk dat er op dit moment geëxposeerd wordt: mooie objecten van karton, van onder meer Hein de Kort.

Tinkebell wijdde woensdag haar column aan het stoppen van de galerie, en in NRC heb ik er ook een paginagroot artikel over gelezen. Misschien heb ik nog iets gemist, maar ruime aandacht dus voor de (geschiedenis van) ArtKitchen Gallery, nevenactiviteit CultClub en Jeannette in haar strijd tegen de vertrutting, cancelcultuur en de toenemende bemoeizucht en agressie van toevallige(?) voorbijgangers en de onverschilligheid van de gemeente.

Hartstikke mooi, al deze publiciteit over de onaangepastheid, de ondeugendheid en de strijdbaarheid van Jeannette Dekeukeleire. Beter laat dan nooit, maar het is wel wrang dat ze de aandacht in deze hoeveelheid pas krijgt bij haar zwanenzang als galeriehouder.

Sjouke Schaafsma, Amsterdam

Meer alcoholcontroles maken de weg veiliger

Ik vind het opvallend dat steeds meer automobilisten in Amsterdam met alcohol de weg op gaan. De afgelopen drieëntwintig jaar is het aantal dronken automobilisten afgenomen, maar het zijn er nog steeds veel. Ze zorgen voor ­gevaarlijke situaties in het verkeer.

Meer grootschalige controles uitvoeren zou helpen om het aantal dronken automobilisten te doen afnemen. Zo kunnen ze minder gevaarlijke situaties in het verkeer veroorzaken. Dat maakt autorijden in Amsterdam veiliger. Tenslotte wordt van A naar B gaan ook veiliger voor andere verkeersdeelnemers.

Arthur van der Wielen, Amsterdam

Fijn op de VanMoof

Lieve mensen, wees niet zo boos. Eenieder heeft zijn keuzes en de wereld gaat verder, of je dat wilt of niet. We zijn met z’n allen aan het zeiken op alles en iedereen. Is dat leuk? Vraag het jezelf eens af, want dat is denk ik het probleem. Doe alsjeblieft waar je zin in hebt en probeer daar niet een ander mee lastig te vallen. Of doe dat wél, maar los het samen op. Ik rijd heel fijn op mijn VanMoof, laat me met rust.

Kasper Verlaat, Amsterdam