Opinie: ‘Waarom organiseert niemand een massale demonstratie zoals in de jaren tachtig tegen de kruisraketten?’

Beeld Vincent Spiering

Waar blijven de massale demonstraties?

Met mij zijn er in ons land honderdduizenden die bezorgd zijn over het klimaat, die hun huisvuil scheiden, hun huis verduurzamen waar mogelijk enzovoort, maar die zich niet of niet helemaal kunnen vinden in de wijze van demonstreren zoals dat de afgelopen maanden gebeurt. Tomatensoep tegen schilderijen gooien, jezelf vastplakken aan kunstwerken of aan elkaar, een snelweg blokkeren terwijl de rechter daarvan stelt dat het strafbaar is; dat ligt niet iedereen.

En in de nieuwsrubrieken en aan talkshowtafels gaat het dan niet zozeer over de reden voor die acties maar meer over hoe de gearresteerde initiatiefnemers gecriminaliseerd worden. Een gemiste kans, ook van de talkshowhosts! Het publiek krijgt nauwelijks mee wat de achterliggende redenen voor deze protesten zijn of keert zich af van een kleine groep ‘anarchisten’.

Ik behoor tot de generaties die in de tachtiger jaren van de vorige eeuw massaal bijeen kwamen op het Museumplein in Amsterdam en in Den Haag om tegen de plaatsing van kruisraketten in ons land te demonstreren en voor vrede in de wereld. We waren met honderdduizenden en de demonstraties waren indrukwekkend, kregen heel veel aandacht en waren over de hele wereld in journaals te zien.

Ik vraag mij af waarom er anno nu geen partij of organisatie in Nederland het initiatief neemt om een dergelijke massale demonstratie te organiseren want ik kan mij niet voorstellen dat het vandaag de dag niet mogelijk zou zijn om net als destijds weer eens massaal op de been te komen voor een zaak die ons allen aangaat en dagelijks bezig houdt!

Harald Falkeisen, Amsterdam

‘Een doos met uw naam erop’

Herkenbaar, het sterke verhaal van Jos Verbrugge over de boete die hij kreeg omdat naast een papierbak een doos met zijn naam erop was aangetroffen. Ter vergelijking: op 9 december 2022 liet de beheerder van het Entrepotdokcomplex restanten van een dakterras storten op een parkeerplaats. 23 januari jongstleden werd de troep afgevoerd. Parkeergeld? Boete?

Anderhalve maand hebben we er tegenaan moeten kijken. Pijnlijk, omdat het ging om ons dakterras, aangelegd met toestemming van de Alliantie en met een bouwvergunning van de gemeente. Genadeloos gesloopt en onteigend, in die volgorde.

Toen ik onze wijkagent er op straat op aansprak, was de eerste reactie: ‘Als het van uw dak komt, blijven het uw spullen’.

Jonneke Bekkenkamp, Amsterdam

Amsterdam-Oost was geen getto

In Het Parool van 28 januari vertelt ‘Limburger’ Max Moszkowicz in een interview met Robert Vuijsje dat hij twaalf jaar geleden in Amsterdam-Oost is komen wonen, en hoe dat toen, in zijn beleving, nog een echte getto was. Elke echte Amsterdammer weet dat twaalf jaar geleden de gentrificatie van Amsterdam-Oost al op zijn hoogtepunt was: een hippe wijk vol millennials en koffietentjes. Absoluut geen getto.

In mijn jeugd in de jaren tachtig, dat is dus ruim dertig jaar geleden en niet twaalf, was Amsterdam-Oost absoluut ruig. Er was armoede en veel straatcriminaliteit, zeker, maar zelfs toen was het geen getto. Misschien moet Max Moskozowicz ook een keer een documentaire maken over de favela’s in Rio of de townships in Kaapstad, of dichter bij huis de wijk Scampia in Napels, dan kan hij met eigen ogen zien hoe een echte getto er uitziet.

Ragna Margarita, Amsterdam