Opinie: ‘Waarom noemen we alles een crisis? Je kunt ook gewoon over problemen praten’

Alles is crisis

Klimaatcrisis, stikstofcrisis, wooncrisis en de nieuwste: de personeelscrisis. Het Parool opende maandag met een analyse van alle crises. Maar waarom noemen we alles meteen een crisis? Een crisis los je op met noodmaatregelen, discussie en instructie van bovenaf. Het gaat hier om complexe problemen die vragen om een dialoog met experts en de samenleving. Dat leidt tot betere oplossingen. Dus stop de discussie, start de dialoog!

Erik Schmit, gemeenteraadslid namens D66

Dimmen met de scheldwoorden

Toen ik jong was, werd er uiterst besmuikt over geslachtsdelen gesproken. En als dat een keer nodig was, bijvoorbeeld in nette kranten, werden ze benoemd met hun Latijnse naam. Ik lees echter het woord ‘kut’ steeds vaker in kranten, in de betekenis van rot of vervelend. In Het Parool – de maandag schijnt een kutdag te zijn - maar ook in de wat deftige concurrent NRC. En op straat. Eigenlijk overal. Wat vervelend is, is kut.

Misschien is het wat raar dat ik me er als wat oudere (en homoseksuele) man druk over maak, maar wat heeft het vrouwelijke geslachtsdeel te maken met rot of vervelend? Is de vagina echt zó’n vervelend orgaan? We zijn er allemaal uit gekomen!

En zou die verruwing niet iets te maken hebben met overige verruwing in onze samenleving? Zoals onopgevoede corpsballetjes die vrouwen generiek tot hoeren bestempelen? Het zou ons sieren als we ons iets preciezer leren uitdrukken. Dat maakt het leven een stuk aangenamer en de communicatie accurater. Wie dit allemaal gelul vindt, gun ik dat overigens van harte; ik kan die kutgewoontes niet in mijn eentje keren.

Peter Goedkoop, Amsterdam

De boer staat boven de wet?

Sinds 1 januari 2022 moeten landbouwvoertuigen (tractoren en dergelijke) een kenteken hebben, zodat deze voertuigen, of eigenlijk de bestuurders daarvan, bij overtredingen een bekeuring kunnen krijgen als ze de wet overtreden. Net als bij bestuurders van auto’s en motoren. Duidelijk toch?

Nou, blijkbaar niet. Afgelopen periode zijn er meerdere tractoren op een politieblokkade op een snelweg gestuit en daarna tegen de rijrichting verdergegaan. Even samenvatten: spookrijden, geen kenteken, een stopverbod van de politie genegeerd, met een landbouwvoertuig op de snelweg rijden.

Al met al een flink rijtje overtredingen. Maar deze boeren konden probleemloos en zonder boetes terug naar de boerderij. Wat is dit voor waanzin? Beste boze boeren, als jullie niet willen leven met de wetten en regels in dit land: ga emigreren! Dan wordt Nederland verlost van wetteloze cowboys en wordt tegelijk het stikstofprobleem verkleind.

Davey Schravenmade, Santpoort-Noord