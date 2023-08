Opinie: ‘Waarom nemen pro-Israëlclubs in Nederland geen afstand van dubbele straffen voor Palestijnen?’

Beeld Vincent Spiering

‘Is onze demissionair minister van Justitie op vakantie in Israël?’

Ruim een week geleden is er een nieuwe wet aangenomen door de Knesset in Israël. Die bepaalt dat verdachten die veroordeeld worden voor verkrachting, aanranding of seksuele intimidatie, een dubbel zo zware straf kunnen krijgen als deze voortkomt uit een ‘nationalistisch’ of 'terroristisch’ motief.

Ik vrees ervoor dat Palestijnse burgers hiermee een dubbel zo zware straf krijgen als Israëlische burgers van Israël. Ik vind dit schandalig en ronduit racistisch. Daarom vind ik het erg jammer dat pro-Israëlclubs in Nederland hier in het openbaar geen afstand van nemen. Ook onze demissionaire minister van Justitie en Veiligheid heb ik niet gehoord. Of is zij op vakantie, in Israël?

Sef Holtrop, Amsterdam

‘Laat iedereen in de bijstand post bezorgen’

Knettergek dat PostNL er niet in slaagt om voldoende postbezorgers te vinden. Het probleem kan heel snel opgelost worden. Laat iedereen die in de bijstand zit, drie dagen per week, twee keer per dag een uur post bezorgen. Het is goed voor de gezondheid en het kan tevens een start zijn van een re-integratietraject. En de post kan dan weer elke dag bezorgd worden!

Martin Hendrix, Amsterdam

‘Waarom eerherstel voor deze oorlogsmisdadiger?’

De oorspronkelijke Indiëherdenking was altijd en is nog steeds in Den Haag. Daar is de erfenis door het merendeel der oud Indiëgangers in ere gehouden. Waarom Amsterdam zich er met een tweede herdenking ook tegenaan bemoeit, is een raadsel.

Nu hebben ze aldaar het onfrisse idee opgevat om de dochter van Raymond Westerling als spreker uit te nodigen, om te pleiten voor eerherstel van haar vader. Over wansmaak gesproken. Raymond Westerling was degene die met wanstaltig wrede middelen de rust in Indië wilde herstellen. Het was een oorlogsmisdadiger die op veel te jonge leeftijd het commando van het Korps Commandotroepen kreeg.

Er is geen enkele reden om hem ruim zeventig jaar na dato te rehabiliteren. En dus ook niet om zijn dochter op een herdenking te laten spreken.

Eduard Steinmetz, Amsterdam

‘Hoog tijd voor haaientandenles voor kinderen én volwassenen’

Ik ben groot voorstander van het dragen van een helm voor zowel e-bikers als gewone fietsers. Wat mij namelijk opvalt is dat vrijwel niemand schijnt te weten wat haaientanden betekenen. Niet alleen jongeren lappen ze aan hun laars, maar ook volwassenen. Hoog tijd dat daar, in ieder geval op scholen, op gewezen wordt. Het negeren van deze haaientanden veroorzaakt menig ongeluk.

Alys Dees, Gooise Meren

‘Mis je de buskruitfluiter? Kijk eens in de spiegel’

Als Okke Loman tolerantie, vrijheid en gemeenschap in de stad mist, kan hij beter eens in de spiegel kijken, want dan ziet hij misschien het bord. Zijn verhandeling gaat louter over de man, en er worden alleen mannen in geroemd. Alsof vrouwen gewoonweg niet bestaan, nooit bestaan hebben en het vernoemen niet waard zijn. En als er dan een negativiteit wordt benoemd, krijgt die een exotische (Spaanse) vernoeming.

Zucht. Laten we het eens hebben over institutioneel seksisme. Het wordt tijd dat de krant het uitsluiten van vrouwen herkent, benoemt en doorbreekt.

Karima Jansen, Amsterdam