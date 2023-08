Opinie: ‘Waarom mag ik zonder shirt over straat, maar een vrouw niet?’

Beeld ANP / ANP

‘Welke lichamen mogen er allemaal bloot zijn?’ Dit is een van de kernvragen van de vierde feministische golf, zoals benoemd door Tessel ten Zweege in haar treffende opiniestuk in Het Parool. Een toepasselijke vraag op het moment dat de temperatuur in de stad weer stijgt.

Ten Zweege schrijft krachtig over de (on)veiligheid van het vrouwelijke lichaam en het sociale gewicht dat het met zich meedraagt. Hoewel ze zichzelf als pessimistisch omschrijft, eindigt ze haar stuk met een optimistisch beeld: ‘De stad wordt elke zomer een stukje bloter...’

Misschien is het omdat ik ouder ben dan de schrijver, maar haar conclusie kan ik niet volledig onderschrijven. Ik heb de stad, het park en het strand veel bloter gezien. Met name de blote vrouwenborst lijkt uit het strandbeeld verdwenen. De commerciële moraal van sociale media heeft zich gekloond en gereproduceerd in de analoge wereld. De relatie tussen mensen met een ‘vrouwelijk’ lichaam en blootheid lijkt alleen maar achteruit te zijn gegaan en is ondertussen uitgegroeid tot een bekend zomerpolemiek.

Waarom mag ik als man in het park of op het strand zonder shirt vertoeven en moet een vrouw haar borsten en tepels bedekt houden? Over dit onderwerp is inmiddels veel geschreven en gezegd, en er zijn talloze discussies gevoerd. Bovendien liggen bij het College voor de Rechten van de Mens meerdere zaken over de ongelijke behandeling van de vrouwenborst op de plank.

Mannelijke borstkas

Deze zomer viel mij in de discussie iets op: ongeacht wie er aan de discussie deelneemt, lijkt deze altijd uit te gaan van een schijnbaar a-priori verschil tussen de borst/tepel van een man en die van een vrouw. Het is een verschil waarover onze maatschappij niet meer lijkt te twijfelen. De mannenborst is een lichaamsdeel dat doorgaans niet als seksueel wordt ervaren, terwijl de tweede een erogeen lichaamsdeel is dat – ongewenste? – seksuele opwinding kan opwekken.

Valt het je ook op dat het altijd gaat over de seksuele opwinding van mannen en zelden over die van vrouwen? Mannen kunnen opgewonden raken van een blote borst, terwijl vrouwen kennelijk altijd koel blijven bij het zien van een aantrekkelijke (mannen)borstkas.

Voor mij als homoseksuele man is de zomer een soort etalage van mannenborsten, armen, torso’s en benen. En ja, dat windt soms op. Maar mijn vriendinnen met wie ik op het terras zit, ervaren hetzelfde. We kunnen net zo goed genieten van een aantrekkelijk oververhit mannelijk lichaam. En ja, ook mijn vriendinnen vinden het soms zelfs opwindend.

Colareclame

Sex sells, dat weten we allang. En dat dit niet alleen aan het vrouwenlichaam is toegeschreven, weten we sinds de bezwete ramenlapper uit de iconische colareclame. In de afgelopen twintig jaar is het mannenlichaam net zo geseksualiseerd en gecommercialiseerd als dat van vrouwen. Sex sells en vrouwen hebben geld te besteden. Vrouwen hebben dezelfde seksuele driften als mannen – lees eens het honderd jaar oude boek Eva van Carry van Bruggen– maar vreemd genoeg komt dit nog steeds niet naar voren in de publieke discussie over de borst en de tepel.

Als we de seksuele verlangens van vrouwen accepteren en erkennen, kunnen we niet anders dan constateren dat de vrouwenborst gelijk is aan de mannenborst. De vraag is niet welk lichaamsdeel opwindender is – de vraag is wiens opwinding er eigenlijk toe doet. Helaas is het antwoord hierop nog steeds: die van de man.

Conservatieve geesten

Een lichaam is een lichaam. Het kan in alle vormen en maten opwindend zijn: voor vrouwen, mannen en alles daartussenin, evenzeer. De discussie zou niet moeten gaan over het verschil tussen de mannenborst en de vrouwenborst, omdat deze discussie alleen het perspectief van de man in acht neemt. Als er een discussie moet worden gevoerd, zou het moeten gaan over de seksualisering van de publieke ruimte – dit geldt voor alle mensen gelijk.

Zelf heb ik geen problemen met wat seks in het zomerse straatbeeld, maar ik kan me voorstellen dat dit voor meer conservatieve geesten wellicht aanstootgevend kan zijn. Daar kunnen we gesprekken over voeren, maar wel onder de voorwaarde dat we als maatschappij eindelijk erkennen dat de meeste mensen, ongeacht hun gender, opgewonden kunnen raken van een ontbloot bovenlijf.

Sjaron Minailo is regisseur, artist-curator bij de Nationale Opera en artistiek hoofd van Re:master Opera bij het Sandberg Instituut