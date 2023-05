Opinie: ‘Waarom mag ik als vergunninghouder niet parkeren in een garage waar nog plek zat is?’

Camiel de Vries probeerde te parkeren in de garage onder de Stopera. Beeld ANP DUTCHPHOTO

Zaterdag kwam ik om een uur of halfeen ’s nachts terug uit de provincie. Zonder goed op te letten reed ik de parkeergarage onder de Stopera in. Dat is in mijn stadsdeel een van de parkeergarages waar ik als vergunninghouder mag parkeren.

Eigenlijk had ik wel goed opgelet, maar het ontbrekende woord ‘vrij’ aan de linkerkant van het lichtbord boven aan de inrit verkeerd geïnterpreteerd. Omdat aan de rechterkant het woord ‘vrij’ met groene letters brandde, dacht ik dat de linkerkant kapot was. Maar het scherm bij de slagboom beneden vertelde me dat de garage vol was voor vergunninghouders.

Terug naar boven kon ik niet, de uitgang van de garage is alleen te bereiken via de garage, dus ik drukte op de knop voor een ‘normale’ parkeerkaart en reed de garage in. De garage was niet vol. Ik rekende bij de betaalautomaat 42 cent af en reed weer naar buiten. Onderweg telde ik, zonder er overdreven naar te hoeven speuren, zo’n dertig lege plaatsen.

In de rij taxi’s

De andere garage op het Rokin dan misschien? Ik sloot aan in de rij taxi’s die richting de Blauwbrug reden en reed in twintig minuten van het Waterlooplein naar het Rokin. Even zoeken naar de ingang, want deze garage heb ik nog niet eerder gebruikt. Ook hier is het linkerdeel van de lichtbalk boven de inrit zwart. Rechts wel ‘vrij’ in groene letters. Kennelijk ben ik ook hier niet welkom.

Wat nu? Op zaterdagnacht op de Wallen speuren naar een vrije plek? Ik besluit mijn geluk verder van huis te beproeven en rijd verder in de rij taxi’s die stapvoets richting Centraal Station gaan. Een wankelende dronkenlap ziet mijn kleine, rode bolide aan voor een taxi en bonkt op het raam aan de passagierskant als ik voor een rood verkeerslicht sta te wachten.

Langzaam, heel langzaam rijden we de Prins Hendrikkade op. Het gaat tergend langzaam, mede door de onoverzichtelijke situatie van de kade die vanwege ‘herinrichtingswerkzaamheden’ voor een deel afgesloten is.

Gelukkig weet ik enkele plekken waar ik hoogstwaarschijnlijk op dit tijdstip nog wél kan parkeren. Op straat, een halfuur lopen van mijn huis en in dit tempo nog een uur rijden. Geeft niet, ik heb zelf voor die auto gekozen.

Maar waarom mag ik als vergunninghouder niet parkeren in een garage waar nog plek zat is?

Camiel de Vries, Amsterdam