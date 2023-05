Opinie: ‘Waarom is Koningsdag in de binnenstad van Amsterdam zo vreselijk?’

'Weer thuis in de Jordaan was het volume van de muziek zo toegenomen dat je, zelfs met dichte ramen, onmogelijk een gesprek kon voeren,' aldus Ine Poppen. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Het is inmiddels een cliché: bewoners van de binnenstad van Amsterdam gaan de stad uit met Koningsdag. De herrie, de massaliteit maar vooral de monocultuur van de festiviteiten zorgen dat ook wij de laatste jaren de buurt verlaten rond eind april.

Dit jaar liep het door omstandigheden anders. We brachten Koningsdag door in de Jordaan, waar we al 40 jaar wonen. Dat viel niet mee. In de loop van de ochtend werden de geluidssystemen aangezet. Vanaf ons balkon zagen we een stroom dronken feestvierders. Twee jongens trapten iets verderop geparkeerde fietsen in elkaar. De pizzabakker om de hoek deed blijkbaar goede zaken: overal lagen dozen.

We gingen op bezoek bij een vriend, in de naastgelegen 19de-eeuwse buurt. Er liepen wat in oranje gehulde toeristen, kennelijk op weg naar de Jordaan. Het parkje dat door de gemeente als Kindervlooienmarkt was aangewezen, was uitgestorven.

Terug in de Jordaan was de mensenmassa aangezwollen. Op weg naar huis (tien minuten) spotten we drie wildplassers, nog geen honderd meter van de enorme waarschuwingsborden die wildplassers informeerden over de hoogte van de boete. We wurmden ons door een hossende menigte om ons huis te bereiken.

Weer thuis was het volume van de muziek zo toegenomen dat het, zelfs met dichte ramen, onmogelijk was om een gesprek te voeren. We wachtten, in de slaapkamer aan de achterkant, tot het afgelopen was.

We zitten nu met een paar vragen:

1. Waarom is koningsdag voor de meeste binnenstadbewoners zo vreselijk dat ze ieder jaar wegtrekken?

2. Waarom is er in onze inclusieve stad alleen plaats voor feestvierders die van veel drinken en harde muziek houden?

3. Wie is er verantwoordelijk als het fout loopt? Wij ervaren de binnenstad met Koningsdag als gevaarlijk. In geval van een calamiteit kan een clusterfuck niet uitblijven: hulpdiensten kunnen nergens bij, mensen vertrappen elkaar als er paniek uitbreekt. Moet er een echte ramp gebeuren om de gemeente wakker te schudden?

4. De belangrijkste vraag is: waarom is Koningsdag in Amsterdam uitbesteed aan de horeca en de commercie? Waarom kan er in de rest van Nederland wel op een gezellige manier feestgevierd worden en in onze binnenstad niet?

Het wordt tijd dat Amsterdam echte keuzes maakt. De doelgroep die nu in de binnenstad feestviert kan net zo goed, beter zelfs, haar lusten botvieren op een groot festivalterrein. Kinderen (Koningsdag is traditioneel vooral een kinderfeest), ouderen, rolstoelers etc. zijn momenteel één dag per jaar niet welkom in de stad waar ze wonen. Erger nog, het is onveilig voor hen om er rond te lopen. Koningsdag wordt ons voorgeschoteld als een feest van verbroedering. Waarom worden bewoners van de Amsterdamse binnenstad daarvan uitgesloten?

Ine Poppe van Stichting Katrijn, bewonersplatform Westelijke Binnenstad Amsterdam