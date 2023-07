Opinie: ‘Waarom is juist in kringen van artsen, advocaten en topondernemers het drugsgebruik zo sterk aanwezig in Amsterdam?’

Beeld EMI/Capitol

In onze samenleving is het verlangen naar ontsnapping sterk aanwezig. Een sprekend voorbeeld afgelopen week in mijn whatsappinbox: ‘Heb jij misschien een lead naar een dealer in Saint-Tropez in jouw kringen?’ Grappend maar verbaasd antwoordde ik: ‘Als je een nieuwe sportauto zoekt, kan ik je aan een dealer in Saint-Tropez helpen.’

Het feit dat dit bericht juist naar mij wordt gestuurd, verontrust me. De wanhoop ter plaatse was blijkbaar zo groot dat werd besloten iemand te appen die weliswaar een groot netwerk heeft, maar zich bewust en uitgesproken niet bezighoudt met drugs. Iemand die zelfs bang is voor drugs, juist door de flirt met de gedachte dat het misschien wel een directe gevoelsmatige ontsnapping aan het alledaagse leven biedt. Ook een angst voor de gevolgen die veel mensen niet willen zien, althans niet voordat het te laat is.

Terecht mag u mij voor leugenaar uitmaken als ik zou opschrijven er niet mee te worden geconfronteerd. Sterker nog, in de kringen waarin ik me begeef, lijkt het bijna de normaalste zaak van de wereld om drugs te gebruiken. Het is overal voorhanden. Ja, ik begeef me graag in creatieve kringen met modeontwerpers, kunstenaars en schrijvers, maar ik heb het hier toch met name over artsen, advocaten en topondernemers. Waarom is juist in die kringen in Amsterdam het drugsgebruik zo sterk aanwezig?

Toename van welvaart

Cocaïne is naast cannabis en ecstasy de meest gebruikte illegale drug in Nederland en wordt in Amsterdam sneller bezorgd dan een pizza. Het percentage gebruikers van ecstasy onder jongvolwassenen ligt in Nederland zelfs vier keer hoger dan het Europese gemiddelde. Maar laten we niet vergeten dat er ook nog een andere, legale drug is die ook vaak als ontsnappingsmiddel wordt gebruikt en waar ik zelf wel aan meedoe: alcohol.

Waar komt dat breedgedragen verlangen naar ontsnapping vandaan? Is het vluchtgedrag voor leegte? Is de prijs voor hedendaags succes zo hoog, dat het bijna collectief ontsnappen aan de werkelijkheid noodzakelijk is geworden? Filosofen schrijven al eeuwen over escapisme. ‘Rijkdom is als zeewater: hoe meer je drinkt, hoe dorstiger je wordt,’ schreef filosoof Arthur Schopenhauer. Heeft het drugsgebruik dan te maken met een toename van welvaart?

Het is mij al langer duidelijk dat het nastreven van materiële welvaart en succes niet automatisch leidt tot een vervuld leven, maar ik neem niet aan dat de toevoeging van drugs dit wel doet. Het vluchtgedrag is zichtbaarder, maar van alle tijden en generaties. Een vriend van mij die in de jaren tachtig bekendheid genoot – hij won een Gouden Kalf – vulde leegte destijds op met roem, poen en succes. Uiteindelijk bleef hij achter met een pensioen van diezelfde leegte. Onlangs nam hij paddo’s: “Heel veilig onder begeleiding, hoor.” Waarom? Jaren later nogmaals op zoek naar zichzelf – in de moderne tijdsgeest, dus met moderne drugs.

Een onmiddellijke ontsnapping

“I feel the rush, addicted to your touch,” hoor je door de speakers als je de videoclip van het recent uitgebrachte nummer Rush van Troye Sivan bekijkt. Op het moment van schrijven staat het lied met 3,8 miljoen weergaven in de top vijf van Youtube. De clip is een mooi voorbeeld van moderne seks, drugs en het gevoel van en verlangen naar vrijheid. Steeds meer rush, alleen voor dat éne gevoel. Maar welk gevoel precies? Beelden van de videoclip worden door tieners en twintigers massaal gedeeld op Instagram, met name door een grote groep die zich identificeert als bi- en homoseksueel. Een teken dat men zich herkent in deze videoclip.

Deze specifieke videoclip heeft mij verder aangezet tot denken. Herken ik mijzelf erin? In zekere zin wel. Het is de vrijheid die aanspreekt. Verlossing is wellicht een beter woord. In een wereld waarin we voortdurend worden geconfronteerd met prestatiedruk, sociale verwachtingen en de constante behoefte om ‘altijd verbonden’ te zijn, kan het verleidelijk zijn om een onmiddellijke ontsnapping te zoeken.

In plaats van toevlucht te zoeken in drugs, moeten we ons meer richten op gezondere en effectievere manieren om met de uitdagingen van het leven om te gaan. Het is belangrijk om een ondersteunend sociaal netwerk op te bouwen, waarbij we openlijk met anderen kunnen communiceren over onze zorgen en stress. Je kwetsbaar durven opstellen is krachtig. Laten we dat idee eens meer omarmen en niet doen alsof drugsgebruik niet bestaat. Een pilletje minder, meer dialoog. Doet u mee?