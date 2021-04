Opinie: ‘Waarom is een vergunning afgegeven voor dit gigantische kantoor?’

In Zuid schieten de kantoren nog steeds uit de grond, maar waar blijft de woonruimte? Beeld Getty Images

Overal in Nederland is de woningnood groot en moeten meer huizen gebouwd worden, zeker in Amsterdam. In Buitenveldert is aan Walborg 2 deze winter een groot gebouw afgebroken met een grondvlak van 1763 vierkante meter. Het gebouw deed lang dienst als opvanghuis, eerst voor GGZ-patiënten en later was het een bed-bad-broodlocatie.

Nu komt er op die plek een kantoorgebouw met veel lege ruimtes en planten. Het wordt aangeprezen als duurzaam met een minimale impact op het milieu. Het totale vloeroppervlak is 5000 vierkante meter. Het ziet er niet bijzonder uit en lijkt veel op het nabijgelegen leegstaande kantoorgebouw uit 1969 op Zwaansvliet 1-3 dat eveneens een oppervlak van 5000 vierkante meter heeft.

In de directe omgeving van Walborg staan al langer diverse kantoren leeg, bijvoorbeeld op Assumburg, in de De Cuserstraat, de A.J. Ernststraat, de Noordhollandstraat, op de Buitenveldertselaan en op de Jachthavenweg. Bij elkaar opgeteld staat hier op dit moment meer dan 10.000 vierkante meter kantoorruimte te huur. En vlakbij, op de Zuidas, kan de horeca het hoofd nauwelijks boven water houden omdat iedereen thuis werkt vanwege corona, een trend die onomkeerbaar lijkt en waardoor alleen maar meer kantoorruimte ongebruikt blijft.

Waarom kon Walborg 2 niet omgetoverd worden tot appartementen- en/of studentencomplex? Het ligt immers vlak bij de VU.

Onder de aanvliegroute van Schiphol – waar we ons bevinden op Walborg – mogen geen woningen worden gebouwd. Maar hoe kan het dan dat op 250 meter afstand, op de Giessenburg, in 2020 Brix is opgeleverd, een groot woonblok met 25 appartementen? Hier, waar eerst een postdistributiekantoor stond, is kantoorbestemming veranderd in woonbestemming. En op dit moment wordt op de Buitenveldertselaan, op circa 650 meter afstand van Walborg, de hoogste woontoren van Buitenveldert gebouwd.

Allemaal raadsels. Met als enige uitkomst dat er in 2022 nog eens 5000 vierkant meter lege kantoorruimte bijkomt in deze woonwijk waar al zo veel leeg staat.

Het grootste raadsel is waarom er een vergunning is afgegeven voor de bouw van dit gigantische kantoor. Waarom worden hier geen woningen neergezet om de grote nood hieraan te helpen lenigen?

Sophie Schrameijer, Amsterdam