Opinie: ‘Waarom houden we die cruiseschepen niet tegen bij IJmuiden?’

Beeld Vincent Spiering

Cruiseterminal

Het verhuizen van de cruiseterminal lukt maar niet, er wordt zelfs al walstroom aangelegd. Maar Amsterdammers hebben niets aan die oceaanstomers. Zo’n gevaarte verbrandt dagelijks tot wel 150 ton ruwe-olieresidu dat ongefilterd de lucht in gaat; het uitstootequivalent van een miljoen personenauto’s. En intussen maken we kleine stapjes met de Agenda Autoluw.

Waarom de schepen niet simpelweg tegenhouden bij IJmuiden? Dat kan wél snel. Veel toeristen zullen dan wegvallen, want het laatste stuk vanuit IJmuiden of Rotterdam is dan te lastig binnen hun krappe vaarschema. Bussen zijn ook veel makkelijker te reguleren met de milieuzone en speciale routes (als het al lukt buschauffeurs te vinden voor deze grote aantallen passagiers).

Sleep vervolgens eenmalig twee of drie afgeschreven cruiseschepen naar de terminal zodra er walstroom is. Dan heb je in één klap 10.000 kleine huurwoningen erbij. Daar heeft de stad wél baat bij, 365 dagen per jaar. Wanneer worden we weer gidsland?

Reinder Rustema, Amsterdam

Privéjets

Radarpresentator Fons Hendriks probeert in de PS van de Week van afgelopen zaterdag zijn ‘onderzoeksvraag’ (waarom zijn privéjets zo goedkoop?) te onderbouwen met feiten. Vervolgens doet hij een oproep om deze vorm van vervoer aan banden te leggen. Echter als ik zijn ‘onderzoek’ onderzoek, vind ik hele andere bedragen en feiten. Een privévliegtuig met propellers naar London Heathrow kost, voor alleen de vlucht, 1625 euro per persoon (als je met een groepje van 4 reist).

Boek je een privéjet (want daar ging de onderzoeksvraag over), dan ben je per hoofd een kleine 3000 euro kwijt (geheel emissievrij, waar privatefly.com, de website die hij aanhaalt, aan committeert). Vlieg je alleen, dan kost het een kleine 12.000 euro. Bovendien is de treinverbinding die hij noemt een stuk goedkoper (vanaf 174 euro). Een privévliegtuig is dus 10 tot 20 (of zelfs bijna 70) keer duurder.

De drempel ligt dus veel hoger dan de column insinueert. En de genoemde ‘empty legs’ zijn stoelen die toevallig vrijkomen op lege terugvluchten. Die kun je niet plannen, en zijn dan ook niet te vergelijken met geboekte trein- of vliegtickets. Zijn vergelijking gaat mank.

Bovendien doet hij door accijns op brandstof en btw aan te halen ook nog alsof er helemaal geen belasting betaald wordt over privévluchten. In werkelijkheid zijn de kosten voor security, luchtverkeersleiding, landingsgeld en luchthavenbelastingen hoog. Het is een heel duur reisproduct, dat vooral door de overheidsrestricties op reizen naar aanleiding van covid zijn weg heeft weten te vinden.

Daarnaast bestaat een belangrijk deel van de ‘privévluchten’ uit maatwerkvervoer: repatriëring, medische vluchten, onderhoud, politieke en bedrijfseconomische processen. Het lijkt erop dat zijn column vooral een doelredenatie is om het beeld dat luchtvaart een ‘bad business’ is te bevestigen.

Boris Berkhout (piloot), Landsmeer

Winst Marokko

Vijfhonderd Marokkaanse ‘supporters’ zijn tekeer gegaan in Amsterdam en andere steden omdat ze een WK-wedstrijd hebben gewonnen. Rellen, grootschalige eigendomsvernietiging, belaging van de politie, daar zijn natuurlijk tientallen mensen voor gearresteerd, zult u denken. Niets is minder waar, er is in Amsterdam welgeteld één persoon gearresteerd toen de politie eindelijk kwam opdagen. Tsja, met zo’n aanpak van misdaad kunnen we niet veel meer doen dan hopen dat Marokko snel wordt uitgeschakeld.

J. Bonacic, Landsmeer