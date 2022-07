Opinie: ‘Waarom horen we nooit over de daadwerkelijke scheppers van onrealistische verwachtingen: Thea Beckman en Astrid Lindgren?’

Beeld Getty Images

Als Rudolf en Jonathan het konden, waarom ik dan niet?

Het nadeel van veel lezen als kind is dat je al vroeg geconfronteerd wordt met het gevoel niet aan de leeftijdsverwachtingen te voldoen. Ik moet acht jaar geweest zijn toen ik las over Jonathan Leeuwenhart, die in zijn tweede leven het Bramendal bevrijdde van een dictator. Het was in groep 6 toen ik las over Rudolf Wega van Amstelveen, die in zijn eentje de leider werd van een kinderkruistocht in een eeuw die niet eens de zijne was.

Jonathan was veertien, Rudolf ‘nog geen zestien jaar’. Nogal logisch dat mijn jonge ik automatisch dacht dat als ik zo oud was, ik ook een krijgsgevangene uit een donkere grot zou kunnen bevrijden, of met een buskruitbom veertig kinderen zou kunnen redden uit de burcht van de graaf van Scharnitz. Als Rudolf en Jonathan het konden, waarom ik dan niet?

Dat is dus bitter tegengevallen. Niemand heeft mijn vijftienjarige ik geleerd hoe buskruit wordt gemaakt en zelfs het minst lastige wat Rudolf deed, meelopen in de kruistocht, zie ik mezelf niet doen. Bij mij is het alleen maar ‘klaag klaag’ tijdens een wandeling. Waarschijnlijk zou ik zelfs liever thuisblijven dan de tijdmachine bekijken die het hele avontuur mogelijk maakte.

Dit maakt dat ik soms licht twijfel aan mezelf. Ben ik niet dapper, avontuurlijk of slim genoeg? Ik ben zo vaak gewaarschuwd voor onzekerheid of een negatief zelfbeeld vanwege Instagram of modellen met anorexia. Waarom horen we niets over de daadwerkelijke scheppers van de onrealistische verwachtingen: Thea Beckman en Astrid Lindgren?

Stef van Schaik, Spring High, 5 vwo

Catcalling is genormaliseerd

De zomer is begonnen. Dit betekent dat het warmer wordt, we meer gaan zweten en steeds minder kleding gaan dragen. Van kinds af aan hield ik van de zomer, door de leuke kleding en de relaxte sfeer. Nu ik in mijn tienerjaren zit, ervaar ik steeds meer stress tijdens deze tijd.

In deze periode stijgt de hitte niet alleen op de thermometer, maar de mannen ook naar het hoofd. Ze gaan meer naar je fluiten, herkenbaar voor elke vrouw. Er komt van elke kant wel een foute opmerking, die je net iets te oncomfortabel maakt. Als je deze opmerkingen negeert, zijn mannen ineens beledigd. Al deze extra inspanning op zo’n warme dag, alleen omdat je niet zegt waar je naartoe gaat.

Door deze opmerkingen ga je aan jezelf twijfelen: ‘wat als ik dit rokje niet aan had gehad?’ of ‘als ik nu een ander topje aan had, zou hij misschien geen opmerking gemaakt hebben?’ en ‘volgende keer doe ik wel iets anders aan’.

Hebben catcallers geen idee dat hun acties een grote impact hebben op iemands leven? Zeker op het leven van tieners, die nog volwassen moeten worden. Hoe komt het dat we op deze leeftijd al veel te vaak geconfronteerd worden met seksuele opmerkingen? We leven in een wereld waarin catcalling, toxic masculinity en andere seksuele opmerkingen genormaliseerd zijn.

We zijn nog jong en willen onszelf ontdekken. Hier hoort ook je kledingstijl bij, maar dit gaat niet als we elke keer aangesproken worden op wat we dragen. Voor mij zit er niks anders op dan deze periode bedekkende kleding te dragen.

Iris Belt, Pieter Nieuwland College, 5 vwo

