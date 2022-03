Opinie: ‘Waarom de Navo wél moet ingrijpen in Oekraïne’

Tot nu toe doet de Navo er alles aan om niet betrokken te raken in het conflict tussen Rusland en Oekraïne, maar appeasementpolitiek heeft ons in het verleden maar weinig opgeleverd, meent historicus Mathieu Peulen. Hij vindt dat de Navo nu wél in moet grijpen.

Hitler kon krijgen wat ’ie wilde zolang de lieve vrede maar in stand bleef. De Britse premier Chamberlain waande zich de redder van de mensheid toen hij in 1938 terugkwam uit München en meende peace for our time gewonnen te hebben. Sudetenland, een Duits sprekend gebied in Tsjechië, kon Hitler krijgen, in ruil voor vrede. Het bleek een leugen. Hitler annexeerde terstond de rest van Tsjechië en ook Slowakije met bruut geweld.

Echt verbaasd hadden de geallieerden niet hoeven zijn: Hitler had in Mein Kampf geschreven dat hij een groot rijk wilde veroveren tot de Oeral. Opnieuw durfden de geallieerden het niet aan. De appeasementpolitiek, waarbij Hitler zijn zin moest krijgen in ruil voor vrede, faalde jammerlijk. In 1942 stond Hitler voor de poorten van Moskou. Zijn gedroomde rijk werd bijna realiteit.

Westen kiest opnieuw hazenpad

Een deels vergelijkbaar scenario voltrekt zich nu in Oekraïne. Het is een publiek geheim dat Poetin het oude 18de-eeuwse Russische rijk in ere wil herstellen en dat hij Russisch sprekende minderheden in Oost-Europa, een overblijfsel van de russificatiepolitiek van de tsaren, wil ‘beschermen’ (lees: inlijven). Laatstgenoemde wordt gebruikt als alibi voor ordinair landjepik. Zo viel Poetin de afgelopen twintig jaar Tsjetsjenië, Abchazië, Georgië, de Krim en de Donbas met bruut geweld binnen.

Half Oost-Europa haastte zich logischerwijs om lid te worden van de Navo. Poetin vermoordde honderdduizenden mensen en geen westers land dat een poot uitstak. Dat de Navo ook niets zou doen bij een invasie van Oekraïne is precies de reden waarom Poetin ertoe is overgegaan. Na grote internationale verontwaardiging en keiharde sancties hoeft Poetin maar te dreigen met kernwapens en we kiezen het hazenpad.

Onterechte angst voor de rode knop

Poetin zal nooit op de rode knop drukken, omdat hij weet dat dat ook de vernietiging van hemzelf en zijn gedroomde Russische rijk betekent. Het principe van mutually assured destruction, wederzijdse atoomvernietiging, is precies de reden dat de Koude Oorlog koud bleef. Beide partijen hadden alles te verliezen bij een kernoorlog.

Het is een wanhoopskreet van een criminele dictator, wiens land vergane glorie is en economisch kleiner dan Spanje. Een grootmacht is Rusland allang niet meer en het kan alleen militair meedoen dankzij een oorlogsmachine die drijft op gas- en oliegeld. Nu 40 procent van deze kas al is bevroren door het Westen, de roebel gedaald is tot minder dan 1 cent en het Westen zo snel mogelijk stopt met het inkopen van Russische olie en gas, zal zelfs Poetins laatste trots ten onder gaan.

Oekraïne als Russische vazalstaat

Poetin leek zich niet te realiseren dat hij een land van 44 miljoen mensen is binnengevallen dat zich tot het uiterste zal verzetten. Dappere Oekraïners doodden al duizenden Russen en de operatie stokt. Het gedemoraliseerde leger durft op dit moment grote steden niet eens in. Daarom zet Poetin steeds groter geschut in om de schijn te wekken dat hij de boel nog onder controle heeft en kwamen duizenden burgers al om het leven.

We mogen niet werkloos toekijken hoe Poetin nóg een vrij democratisch land met een Europese droom terroriseert en deels annexeert. Oekraïne kan een Russische vazalstaat worden. Zijn honger naar een groot Russisch rijk zal niet gestild zijn en het westers georiënteerde Moldavië is een logische volgende stap.

Democratie en vrijheid niet gratis

Tenminste, niet als de militair en economisch superieure Navo de Oekraïners tot de tanden bewapent met tanks, drones, vliegtuigen, artillerie en raketten zodat de Oekraïners de colonne voor de poorten van Kiev zélf kunnen vernietigen. Ook kunnen Oekraïners zo het strategische Marioepol behouden zodat Poetins droom van een Russische landcorridor naar de Krim in rook op gaat en zo aan de onderhandelingstafel minder sterk staat.

De Amerikaanse afwijzing van het sturen van Poolse Mig-straaljagers is in die zin strategisch falen, pure angstpolitiek en faciliteert Poetins moord op nog vele duizenden Oekraïners. Het vrije democratische Europa staat op het spel, net als in 1938. Toen waren we te laat.

Navo, grijp in, nu het nog kan. Democratie en vrijheid zijn niet gratis. Of laten we Poetin net als Hitler ongestoord een dictatoriaal rijk veroveren? Laat Oekraïne Poetins Waterloo worden.