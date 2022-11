Opinie: ‘Waarom blijft het zo oorverdovend stil over de crisis in Iran?’

Een politiemotor staat in brand tijdens een protest na de moord op Mahsa Amini. De 22-jarige Iraanse vrouw overleed nadat ze werd gearresteerd door de moraalpolitie in Teheran. Beeld REUTERS

Ik ben boos, en verdrietig. En wanneer ik mijn zorgen, frustraties en verdriet deel, lijk ik voor dovemansoren te spreken. De crisis die momenteel door Iran woekert lijkt voor veel (witte) Nederlanders een van de zoveelste conflicten die het Midden-Oosten al decennia lang teisteren. Een ver-van-mijn-bedshow, en ‘is het bovendien niet karakteristiek voor dat deel van de wereld?’

Wat er gebeurt in Iran is natuurlijk niet nieuw. Pijnlijk genoeg is de Iraanse diaspora in Nederland en elders in de wereld daar al decennialang levend bewijs van. In groten getale worden zij die het oneens zijn met het regime omgelegd wegens het strijden voor vrijheid. Dagenlang werd het nieuws dat 15.000 demonstranten de doodstraf hebben gekregen, verwaarloosd. En inmiddels heeft de discussie over de mogelijke misinformatie achter deze claim de duistere realiteit doen ondersneeuwen. Want hoe je het ook wendt of keert: er voltrekt zich een genocide in Iran, en de westerse wereld is zo goed als stil.

Deze stilte doet pijn, en soms vraag ik mij af of ik wel het recht heb om mij zo verdrietig te voelen over dit genadeloze onrecht en geweld ver van mij vandaan. Maar ik realiseer me tegelijkertijd dat deze gevoelens juist op zijn plek zijn. Dit soort catastrofes horen vanuit onze menselijkheid dichtbij te voelen. De vraag is eerder: hoe kan het dat ons de kans wordt ontnomen om mee te voelen met wat zich buiten onze leefwereld afspeelt? Hoe kan het dat zovelen deze boosheid en dit verdriet niet voelen? Zouden we ons misschien anders voelen als het dagelijks bloedvergieten op de straten van Iran de voorpagina zou halen, zoals de oorlog in Oekraïne?

Hoe kan het dat Instagram dagelijks ontploft met verhalen vanuit Iran, beelden opgenomen door mensen die hun leven riskeren, terwijl er in onze kranten niets te vinden is over deze verhalen? Het nieuws is er volop. Waarom blijft het dan zo stil?

Selectief vermogen tot medeleven

Bij deze vragen realiseer ik me dat de Nederlandse media niet alleen de inwoners van Iran in de steek laat, maar ook hun eigen lezers, en in het bijzonder hun biculturele lezers. Hoe pijnlijk het is dat de strijd die in jouw moederland gevoerd wordt keer op keer onderbelicht wordt. Is het dan allemaal voor niets?

Daarnaast worden wij als lezers dom gehouden, niet slim genoeg voor alles wat zogenaamd buiten de grenzen van onze belevingswereld plaatsvindt. Misschien nog wel erger: wat buiten deze gemaakte grenzen voorvalt, raakt ons niet. Deze verdoving is niet alleen tragisch; het is gevaarlijk omdat het polarisatie in de hand werkt. Want zolang de Nederlandse media niet worden overspoeld met nieuwsberichten over deze oorlog –gericht tegen vrouwen, lhbtq’s, Koerden, activisten, intellectuelen, journalisten, jongeren, en andere minderheden– die voortwoekert in Iran, blijven de deuren van Nederlandse huizen dicht voor degenen die wederom noodgedwongen hun land moeten ontvluchten.

Beperkte verslaggeving zorgt voor een selectief vermogen tot medeleven en een begrensde belevingswereld. De Nederlandse media dragen dan ook een gigantische verantwoordelijkheid voor het aanwakkeren, vergroten en verbreden van dit vermogen. In plaats daarvan houdt de oorverdovende stilte aan. Geef de strijders in Iran het platform dat ze verdienen, en gun ons de kans om compassie te voelen met onze medemens, zowel hier als elders.