Opinie: ‘Waarom Bella & Gigi Hadid en Dua Lupa een bedreiging zijn voor Hollywood’

Afgelopen weekend publiceerde The New York Times een artikel over drie razendpopulaire jonge vrouwen: Gigi Hadid, Bella Hadid en Dua Lipa. Rabbi Shmuley Boteach, een Joods Amerikaanse rabbijn tikte een artikel met erin het verwijt dat de drie vrouwen, met hun steun aan de Palestijnse zaak, Hamas zouden ondersteunen en daarmee oproepen tot een tweede holocaust. Dat is nogal een verwijt. Het artikel bevatte foto’s van Lipa en de Hadids bovenop een afbeelding van Hamasraketten, met grote letters waarop stond: ‘Bella, Gigi en Dua, Hamas roept op tot een tweede Holocaust.’

De oproep van de jonge vrouwen tot het stoppen van staatsgeweld tegen de Palestijnse bevolking valt overduidelijk niet bij iedereen in goede aarde.

Wie zijn deze vrouwen? De Hadid zussen Gigi (26) en Bella (24) zijn beide model en dochters van het Nederlandse model Yolanda Hadid (van den Herik) en Mohammed Hadid, een Palestijnse architect. Dua Lipa (25) is zangeres van Kosovaarse afkomst die op jonge leeftijd al internationale bekendheid geniet en drie Grammy’s op haar naam heeft staan.

Nadat Lipa haar eerste hit had gescoord in 2016 was ‘What’s Dua Lipa’s real name?’ een van de meest voorkomende google zoekopdrachten aan haar gerelateerd. Mij klonk die naam juist bekend in de oren. Terwijl fans massaal het internet afspeuren, voelde ik een mix van herkenning en trots. Door een jonge artiest die de naam Dua (wat smeekbede betekent in het Arabisch en liefde in het Albanees) draagt. Overigens heet Gigi eigenlijk Jelena Noura en Bella eigenlijk Isabella Khair.

Nooit eerder hadden families die zich vestigden midden in Hollywood een specifiek islamitische achtergrond. Dat vrouwen met een islamitische achtergrond zich uitspreken werkt als een remedie tegen de beeldvorming over moslims op het grote doek. Na 9/11 werden moslims vooral getypecast als terrorist of schurk in films en op tv. Zoals in Homeland gebeurt. Dat islamitische acteurs en makers te weinig erkenning krijgen in Hollywood blijkt ook uit Exposure to Muslims in Media and Support for Public Policies Harming Muslims, een onderzoek uit 2015 waarin wordt beschreven dat blootstelling aan negatieve afbeeldingen ‘perceptie van moslims als agressief vergroot, de steun voor harde civiele beperkingen van moslim-Amerikanen laat stijgen en de steun voor militaire actie in moslimlanden bekrachtigd’.

Overwegend christelijk

Een andere niet-witte familie met een vergelijkbare mate van bekendheid zijn de Kardashians. Die dertien jaar geleden wereldwijde fame kregen met hun realitysoap. Ook zij gaven mij herkenning door onze gezamenlijke Armeense achtergrond. De Kardashians maken zich evenzeer hard voor erkenning van het leed waar hun families mee te maken hebben gehad, maar de politieke issues waarover zij zich uitspreken staan niet recht tegenover die van hun platformen en werkgevers. Zo bedankte Kim Kardashian onlangs president Joe Biden voor de erkenning van de Armeense genocide.

Kardashians roep om begrip voor het leed van haar volk, draagt niet dezelfde consequenties als die van de Hadids en Lipa. Omdat hun manier van anderszijn wel aanleunt tegen de Hollywoodnorm: overwegend christelijk en alles behalve islamitisch.

Al meer dan twee weken wordt de sociale media getekend door protesten tegen het geweld dat het Israëlische leger de onschuldige burgers van Gaza aandoet. De kracht waarmee social media hier massale aandacht op vestigt, is iets van de laatste tijd, van de generatie waar de Gigi, Bella en Dua tot behoren. Ook zij gebruikten hun platform om zich uit te spreken voor de rechten van de Palestijnse bevolking. Het bereik dat zij genereren blijft niet onopgemerkt: Bella wordt door het officiële Twitter-account van de Israëlische staat beschuldigd ‘Joden in de zee’ te willen gooien. Dit tweet het account met bijbehorende foto van Hadid tijdens een ‘Free Palestine’-demonstratie.

Terug naar The New York Times: Shmuley Boteach (54) creëert met zijn artikel dus een serieuze bedreiging aan het huis van de drie jonge vrouwen. Dat de aantijgingen niet alleen hun privé maar ook hun professionele leven schaadt wordt duidelijk door het gerucht dat Dior het contract met Bella zou verbreken. Uiteindelijk gaf Dior te kennen dat dit niet waar is.

Gal Gadot

Tegenover de heksenjacht die nu bezig is op de vrouwen staat de actrice Gal Gadot. Voordat Gadot de rol van Wonder Woman vertolkte in 2017 zat ze haar dienstplicht uit in het Israëlische leger. Daar maakte zij volgens critici deel uit van de machine die proapartheid voortduwt. Zo zorgt het leger ervoor dat Joden die waar ook ter wereld wonen recht op het Israëlische staatsburgerschap. Daarentegen kunnen Palestijnen niet emigreren naar door Israël gecontroleerde gebieden, zelfs niet als zij, hun ouders of hun grootouders daar zijn geboren en hebben gewoond.

Gadot kan wel openlijk haar politieke voorkeur uiten. Als afstammeling van mensen die de Holocaust hebben overleefd, dient haar pijn te worden erkend. Dat recht zouden de Hadids ook moeten krijgen.

De gedachte die mij bezighield nadat ik het New York Times-artikel las, is dat de Hadids en Lipa enkel geaccepteerd worden als ze voldoen aan de Hollywoodnorm. Daar wijken zij met hun Palestijnse vader van af. Toch kan ik niet anders dan hoopvol zijn over het geluid dat zij laten horen. Zij zijn pioniers van de nieuwe generatie Hollywood. Een generatie waarin de mainstream opkomt voor intersectionele rechten.

Wat dat betreft is die angst van proapartheidaanhangers terecht: your time is over.

Was getekend, een millennialvrouw van kleur.