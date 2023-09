Opinie: ‘Waarom adviseren we juristen en medici nooit deeltijd te werken, maar leraren wel?’

Leraren die een parttimebaan hebben, verdienen vaak niet genoeg om een eigen huis te kunnen betalen. Beeld Getty Images

Het nieuws van deze week: scholen kiezen voor vierdaagse lesweek Maandag is voor Amsterdamse kinderen het nieuwe schooljaar begonnen. En net als vorig jaar en de jaren daarvoor zijn er te weinig leerkrachten om alle kinderen les te geven. Scholen kiezen steeds vaker voor een vierdaagse lesweek. ‘Het is geen noodgreep meer.’

Het Parool publiceerde op 1 september een interview met David Asser, die na een carrière als leraar (al duurde die maar vier jaar), rector en schoolbestuurder nu vooral als ‘troubleshooter’ op veel Amsterdamse scholen actief is. Hij doet dit vanuit zijn eigen onderwijsbureau Daadkracht. In het interview, waarin Asser toont dat een fikse portie zelfingenomenheid hem niet vreemd is, noemt hij min of meer terloops een van de absurditeiten van het Nederlandse (voortgezet) onderwijs: “Ik zeg het startende docenten ook: ga alsjeblieft niet voltijd werken, want je houdt het niet vol. Niet als je je lessen wil voorbereiden, nakijkwerk goed wilt doen, lekker in het leven wil staan.”

Het is een advies dat je zelden hoort als het juristen, medici of fysiotherapeuten betreft. Nee, het is een advies dat je vrijwel uitsluitend in de onderwijswereld hoort. Helaas noemt Asser niet de oorzaken die het voltijd werken blijkbaar onmogelijk maken. Zoals bijvoorbeeld: het aantal uren die Nederlandse leraren moeten geven, de grootte van de klassen, de vaak ontbrekende steun voor starters en het – zeker in vergelijking met veel buitenlanden – nogal onaangepaste gedrag van veel leerlingen.

Bij je ouders wonen

Misschien is het goed om naar bijvoorbeeld de financiële consequenties van Assers advies te kijken. Het beginsalaris van de meeste leraren bedraagt zo’n 3000 euro. Stel dat je Assers advies opvolgt en je besluit dan maar een 2/3de baan te nemen. Dan verdien je dus 2000 euro bruto en misschien 1600, 1700 euro netto per maand.

Het is duidelijk dat je van dat bedrag (dat ongeveer gelijk is aan het minimumloon bij een voltijdbaan) onmogelijk kunt leven en bijna gedwongen wordt om bij je ouders te blijven wonen. Wie verbaast zich nog over het immense lerarentekort, dat bij gelijkblijvende voorwaarden alleen nog maar zal toenemen? Ondanks ook alle troubleshooters die je de scholen instuurt.

Arjan Krijgsman, Zaandam